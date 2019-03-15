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LUTO

Após morte da mãe, ex-One Direction perde irmã de apenas 18 anos

Félicité Tomlinson, irmã de Louis da banda One Direction, é encontrada morta em Londres

Publicado em 

15 mar 2019 às 17:19

Publicado em 15 de Março de 2019 às 17:19

15/03/2019 - Os irmãos Félicité e Louis Tomlinson Crédito: Reprodução/Instagram
Louis Tomlinson, 27, recebeu a triste notícia nesta quarta-feira (13) de que sua irmã, Félicité Tomlinson, havia morrido.
A jovem de apenas 18 anos foi encontrada morta em seu apartamento em Londres, e foi constatado que ela sofreu um ataque cardíaco, segundo informou o site americano TMZ. 
Os vizinhos notaram barulhos vindos de dentro do apartamento da jovem e entraram em contato com o pront-socorro. Os paramédicos tentaram a reanimar, mas Tomlinson estava morta entes de chegar ao pronto atendimento.
Louis saia de uma apresentação a um programa quando recebeu a notícia. Ele cancelou sua agenda de eventos dos próximos dias para estar com a família.
De acordo com o TMZ, o cantor, que é o mais velho dos irmãos, e parentes estão "totalmente devastado". Essa é a segunda grande perda da família: em 2016, a mãe de Louis foi vítima de leucemia e morreu aos 43 anos de idade.
Félicité era estilista e influenciadora digital com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

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