Após morte da mãe, ex-One Direction perde irmã de apenas 18 anos

15/03/2019 - Os irmãos Félicité e Louis Tomlinson Crédito: Reprodução/Instagram

Louis Tomlinson, 27, recebeu a triste notícia nesta quarta-feira (13) de que sua irmã, Félicité Tomlinson, havia morrido.

A jovem de apenas 18 anos foi encontrada morta em seu apartamento em Londres, e foi constatado que ela sofreu um ataque cardíaco, segundo informou o site americano TMZ.

Os vizinhos notaram barulhos vindos de dentro do apartamento da jovem e entraram em contato com o pront-socorro. Os paramédicos tentaram a reanimar, mas Tomlinson estava morta entes de chegar ao pronto atendimento.

Louis saia de uma apresentação a um programa quando recebeu a notícia. Ele cancelou sua agenda de eventos dos próximos dias para estar com a família.

De acordo com o TMZ, o cantor, que é o mais velho dos irmãos, e parentes estão "totalmente devastado". Essa é a segunda grande perda da família: em 2016, a mãe de Louis foi vítima de leucemia e morreu aos 43 anos de idade.