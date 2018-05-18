Harry Styles vai produzir série sobre seu período no One Direction

'Happy together': série da CBS é inspirada em vida de Harry Styles e terá cantor como produtor Crédito: Divulgação

One Direction nunca anunciou seu fim oficialmente, porém todos os seus integrantes resolveram focar em suas carreiras solo nos últimos anos. Agora, a CBS vai produzir uma série inspirada em Harry Styles, um dos membros do grupo, chamada Happy Together, que terá o próprio artista como um dos produtores. O próprio cantor será um dos produtores do programa.

De acordo com o Standart UK, a trama vai tratar sobre um jovem artista, que será interpretado por Felix Mallard, que vai morar com um casal numa casa no subúrbio e muda completamente a vida deste casal. A premissa é inspirada no período em que Styles viveu com o produtor de TV Ben Winston e sua mulher em Londres, assim que ele entrou no One Direction.

O cantor deveria ficar na casa por apenas duas semanas, mas acabou ficando por quase dois anos.

"Aqueles 20 meses foi quando eles foram de participantes de um reality show, o X Factor, a artistas com uma das maiores vendas do mundo", disse Winston à Rolling Stone. "Neste período, ele estava vivendo em uma situação de família suburbana comum. Ninguém sabia, na verdade. Mesmo quando a gente saia para comer, é um bairro tão familiar, que ninguém nem sonhava que ele era realmente ele. Mas ele fez da nossa casa um lar."