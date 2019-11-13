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Geisy Arruda vira 'cam girl', diz que pegaria Anitta e revela fetiche

A modelo Geisy Arruda virou 'cam girl' por um dia e durante a transmissão falou que pegaria a cantora Anitta e ainda revelou um fetiche secreto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:19

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:19

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Que Geisy Arruda chama polêmica, disso ninguém duvida. E, sendo assim, agora a moça está com o nome correndo solto depois de virar "cam girl" por um dia na web. Para quem não sabe, o termo é usado para se referir a garotas que exibem corpo e fazem performance por vídeo, na internet, para ganhar dinheiro. 
Geisy começou o dia de trabalho com uma fantasia de empregada sexy e levou chicotes, algemas e até um consolo para a apresentação online. "Eu nunca me vesti de empregada. Essa é a primeira vez, para vocês", disse. 

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Para quem a assistia, a modelo também revelou que o fetiche secreto que ela tem é tomar vinho direto do corpo de alguém e, ao ouvir uma música de Anitta, falou que pegaria a cantora. "Eu adoro ela. Acho que somos parecidas nessa coisa de liberdade sexual", disse. 

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