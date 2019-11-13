Geisy Arruda vira 'cam girl', diz que pegaria Anitta e revela fetiche

Que Geisy Arruda chama polêmica, disso ninguém duvida. E, sendo assim, agora a moça está com o nome correndo solto depois de virar "cam girl" por um dia na web. Para quem não sabe, o termo é usado para se referir a garotas que exibem corpo e fazem performance por vídeo, na internet, para ganhar dinheiro.
Geisy começou o dia de trabalho com uma fantasia de empregada sexy e levou chicotes, algemas e até um consolo para a apresentação online. "Eu nunca me vesti de empregada. Essa é a primeira vez, para vocês", disse.
Para quem a assistia, a modelo também revelou que o fetiche secreto que ela tem é tomar vinho direto do corpo de alguém e, ao ouvir uma música de Anitta, falou que pegaria a cantora. "Eu adoro ela. Acho que somos parecidas nessa coisa de liberdade sexual", disse.