Camila Pitanga abre o jogo sobre namoro lésbico: 'Amor é amor'

"O namoro surgiu como qualquer outro, depois de um interesse mútuo e tempo de conversa e conhecimento. Estamos em 2019, acho que com tantos avanços e conversas e informação, é impossível que alguém não entenda ou não respeite o fato que todo ser humano é livre para amar quem quiser. Amor é amor", disse Camila ao colunista.

Questionada sobre a questão de que tentou-se manter o relacionamento às escuras o máximo possível, a atriz comentou com Leo Dias: "Sempre tentei manter minha vida pessoal privada em todos os meus relacionamentos, nesse não seria diferente. Agradeço por ter respeitado a minha decisão naquele momento como agradeço o carinho que tenho recebido das pessoas. Muita gente já me viu com a minha namorada e não ficou surpresa com essa notícia porque nunca nos escondemos".