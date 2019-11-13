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Há um ano namorando uma artesã!

Camila Pitanga abre o jogo sobre namoro lésbico: 'Amor é amor'

A atriz Camila Pitanga decidiu assumir publicamente seu namoro com a artesã Beatriz Coelho e, ao colunista Leo Dias, falou sobre o caso pela primeira vez depois que teve a vida particular exposta na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:11

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:11

A atriz Camila Pitanga Crédito: Reprodução/Instagram @caiapitanga
Camila Pitanga teve o relacionamento com a artesã Beatriz Coelho exposto nesta semana. Depois de passados os momentos iniciais após a confirmação do affair, a global decidiu falar sobre o episódio em entrevista exclusiva ao colunista Leo Dias. 
> Camila Pitanga demorou para contar à filha sobre namoro com mulher
"O namoro surgiu como qualquer outro, depois de um interesse mútuo e tempo de conversa e conhecimento. Estamos em 2019, acho que com tantos avanços e conversas e informação, é impossível que alguém não entenda ou não respeite o fato que todo ser humano é livre para amar quem quiser. Amor é amor", disse Camila ao colunista.

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Questionada sobre a questão de que tentou-se manter o relacionamento às escuras o máximo possível, a atriz comentou com Leo Dias: "Sempre tentei manter minha vida pessoal privada em todos os meus relacionamentos, nesse não seria diferente. Agradeço por ter respeitado a minha decisão naquele momento como agradeço o carinho que tenho recebido das pessoas. Muita gente já me viu com a minha namorada e não ficou surpresa com essa notícia porque nunca nos escondemos".

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