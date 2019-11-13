Luciano Camargo faz faxina na mansão e ostenta lustre gigantesco

Nunca antes a web viu um lustre que chamasse tanto a atenção como a peça luxuosa que Luciano Camargo tem em sua sala. Nesta terça (12) ele surgiu fazendo uma faxina na verdadeira obra de arte, que roubou a cena do clique inusitado pelo tamanho. O cantor apareceu ao lado do item do décor e pela proporção a peça parece ser infinitamente maior que uma pessoa.
"Dia de faxina em casa.... PS: só foram limpas as lâmpadas das pontas, só para dar um brilho para o Natal...Geralmente a gente chama uma empresa", explicou o cantor, em post na web.
"Jesus, que lustre", brincou uma fã, se referindo ao tamanho monstruoso do lustre. Outra seguidora ficou chocada e até preocupada: "Não dá medo de subir a escada? Imenso!". Mas para um outro seguidor, Luciano esclareceu que o lustre costuma ficar em uma altura mais elevada, mas que quando precisa ser limpo ele é rebaixado temporariamente.