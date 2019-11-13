Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inédito!

Luciano Camargo faz faxina na mansão e ostenta lustre gigantesco

Lustre da mansão de Luciano Camargo chamou a atenção pelo tamanho e em foto que o próprio cantor postou na web ele surgiu fazendo faxina no item de décor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 11:49

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 11:49

O cantor Luciano Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @camargoluciano
Nunca antes a web viu um lustre que chamasse tanto a atenção como a peça luxuosa que Luciano Camargo tem em sua sala. Nesta terça (12) ele surgiu fazendo uma faxina na verdadeira obra de arte, que roubou a cena do clique inusitado pelo tamanho. O cantor apareceu ao lado do item do décor e pela proporção a peça parece ser infinitamente maior que uma pessoa. 
"Dia de faxina em casa.... PS: só foram limpas as lâmpadas das pontas, só para dar um brilho para o Natal...Geralmente a gente chama uma empresa", explicou o cantor, em post na web. 
"Jesus, que lustre", brincou uma fã, se referindo ao tamanho monstruoso do lustre. Outra seguidora ficou chocada e até preocupada: "Não dá medo de subir a escada? Imenso!". Mas para um outro seguidor, Luciano esclareceu que o lustre costuma ficar em uma altura mais elevada, mas que quando precisa ser limpo ele é rebaixado temporariamente. 

Veja Também

Claudia Raia faz declaração de aniversário para Reynaldo Gianecchini

Alexandre Garcia se casa um dia após completar 79 anos

Larissa Manoela faz cirurgia para retirar pedra na vesícula

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados