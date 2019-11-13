Estava em crise!

Larissa Manoela faz cirurgia para retirar pedra na vesícula

Atriz Larissa Manoela estava em crise e descobriu que estava com pedras na vesícula; ela teve que se submeter a uma cirurgia para corrigir a doença
Redação de A Gazeta

13 nov 2019 às 11:22

A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
A atriz e cantora Larissa Manoela, 18, passou por uma cirurgia para retirar uma pedra na vesícula nesta terça-feira (12). O procedimento aconteceu sem qualquer complicação, segundo ela mesma contou nas redes sociais. Ela deve receber alta médica na quarta (13). 
"Recentemente, tive uma crise muito forte, uma cólica biliar, como os médicos dizem, e descobri que minha vesícula tem uma pedrinha. Mas estarei livre dela hoje mesmo. É uma cirurgia muito tranquila, e dói muito quando dá a crise, então estarei livre dela hoje". 

Já no final da tarde, Larissa Manoela voltou a postar vídeos e fotos em sua conta no Instagram, agradecendo ao apoio dos fãs e mostrando a visita que já recebeu do namorado, o ator Léo Cidade, 23. "Deu tudo certo. A pedrinha está aqui, estou até pensando em fazer um colar", afirmou rindo.  
No mês passado, a artista lançou seu novo álbum, em que ela mantém letras inocentes e positivas, mas com faixas inspiradas no clima de energia da música eletrônica de Alok e do funk pop. Ela também deve deixar a novela infanto-juvenil "As Aventuras de Poliana" (SBT) no final do ano e fará três filmes em 2020.

