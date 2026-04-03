Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica

Felipe José Serafim foi preso após agredir dona de casa Crédito: Fabrício Christ

Uma dona de casa foi agredida pelo marido, identificado como Felipe José Serafim, de 35 anos, dentro de casa, no bairro Vista Mar, em Cariacica , na frente dos quatro filhos. O caso aconteceu na quinta-feira (2) e terminou com a prisão do suspeito.

Segundo a vítima, as agressões começaram após uma crise de ciúmes. O homem teria confundido um primo dela com outro homem e passou a atacá-la com socos. A mulher ficou com a testa inchada e também sofreu pancadas nas costas e no braço.

“Ele confundiu meu primo com um outro homem. Não viu que era meu primo e me deu um socão”, relatou.

Polícia Militar foi acionada pelo próprio primo da vítima e encontrou o suspeito no local. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

De acordo com a mulher, o relacionamento durava cerca de quatro anos e já era marcado por episódios de violência, principalmente quando o companheiro consumia bebida alcoólica.

“Fora da cachaça é outro marido. Depois que bebe, acabou. Ele fica muito agressivo", disse a mulher.

Ainda abalada, a vítima afirmou que decidiu encerrar definitivamente o relacionamento após o episódio. “Deus me livre. Quero mais não. Isso foi até bom pra ele caçar o rumo dele”, declarou.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.