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Bairro Vista Mar

Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica

Vítima relata histórico de violência e diz que agressões aconteceram após crise de ciúmes; homem foi autuado com base na Lei Maria da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2026 às 20:14

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 20:14

Felipe José Serafim foi preso após agredir dona de casa
Felipe José Serafim foi preso após agredir dona de casa Crédito: Fabrício Christ
Uma dona de casa foi agredida pelo marido, identificado como Felipe José Serafim, de 35 anos, dentro de casa, no bairro Vista Mar, em Cariacica, na frente dos quatro filhos. O caso aconteceu na quinta-feira (2) e terminou com a prisão do suspeito.
Segundo a vítima, as agressões começaram após uma crise de ciúmes. O homem teria confundido um primo dela com outro homem e passou a atacá-la com socos. A mulher ficou com a testa inchada e também sofreu pancadas nas costas e no braço.
“Ele confundiu meu primo com um outro homem. Não viu que era meu primo e me deu um socão”, relatou.
Polícia Militar foi acionada pelo próprio primo da vítima e encontrou o suspeito no local. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.
De acordo com a mulher, o relacionamento durava cerca de quatro anos e já era marcado por episódios de violência, principalmente quando o companheiro consumia bebida alcoólica.
“Fora da cachaça é outro marido. Depois que bebe, acabou. Ele fica muito agressivo", disse a mulher.
Ainda abalada, a vítima afirmou que decidiu encerrar definitivamente o relacionamento após o episódio. “Deus me livre. Quero mais não. Isso foi até bom pra ele caçar o rumo dele”, declarou.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

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