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Foto bombando na web!

Alexandre Garcia se casa um dia após completar 79 anos

Jornalista, que deixou a Globo após mais de 30 anos no ar, contou que se casou um dia depois de completar 79 anos por meio do Intagram, mas não revelou o nome da eleita e tampouco a marcou na publicação da web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 11:04

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 11:04

O jornalista Alexandre Garcia Crédito: Reprodução/Instagram @alexandregarcia.br
Alexandre Garcia, que completou 79 anos nesta segunda-feira (11), comemorou na terça-feira (12), não o aniversário, mas seu casamento. O jornalista contou a novidade por meio de uma foto no Instagram ao lado da mulher -cujo nome não foi revelado -com a legenda "recém-casados".
Dois dias antes da celebração, Garcia apareceu ao lado de amigos e da então noiva em outra imagem na rede social na qual cortava um bolo, acompanhada da mensagem "bolo de noivado a dois dias do casório".

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Em dezembro de 2018, o jornalista deixou a Globo após atuar por mais de 30 anos na empresa. À época Ali Kamel, 57, diretor de jornalismo da emissora, agradeceu aos serviços prestados por Garcia e afirmou que o apresentador continuaria "a ter seus comentários políticos transmitidos por duzentas e oitenta rádios Brasil afora". 
As duas filhas de Garcia, Denise e Júlia -esta repórter esportiva da Globo- compareceram ao casamento do jornalista, e, inclusive, aparecem em uma das fotos postadas no Stories dele ao lado da madrasta.
Ver essa foto no Instagram

Recém-casados

Uma publicação compartilhada por Alexandre Garcia (@alexandregarcia.br) em

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