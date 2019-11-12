Capixaba Alice Stange conta como é ser mini Miss Universo

Alice Stange, capixaba eleita Mini Miss Face Of Europe World 2019 Crédito: Arquivo Pessoal

De Santa Maria de Jetibá para o mundo. Orgulho capixaba, Alice Stange Martins, eleita Mini Miss Face Of Europe World 2019 (concurso que, nas devidas proporções, significa o Miss Universo infantil) afirmou, em entrevista a A GAZETA, que tinha certeza da vitória. A menina foi coroada em Londres na última quarta-feira (6), vencendo mais de 50 candidatas de diversos países.

"Me preparei bastante. Além de cuidar da beleza, estudei inglês e fiz trabalhos sociais com crianças e idosos. Sabia que teria uma boa participação", responde, com uma maturidade espantosa para seus oito anos. Confira a live transmitida no Facebook de A GAZETA na tarde desta terça (12).

O concurso preserva a beleza natural das crianças e também suas ações de benfeitoria social. Durante as duas semanas do evento - que ainda contou com uma viagem a EuroDisney, em Paris - Alice não pôde usar nenhum tipo de maquiagem. A organização do evento também faz questão de preservar a rotina da criança, evitando muitos trabalhos internacionais e incentivando o seu empenho educacional.

"Além disso, meus pais sempre fizeram trabalhos sociais, distribuindo alimentos para quem mais precisa. Sempre os acompanhava. Como o concurso pedia um trabalho assim, foi muito legal", sorri, com uma inteligência e um engajamento que comprova não ser apenas mais um rostinho bonito.

Entre as entidades que a família de Alice faz doações estão a Apae, a Casa do Menino e o Asilo Ninho de Amor, em Afonso Cláudio. Além disso, o Centro Assistencial Adonai, em Vitória, também entrou para a campanha.

Alice sendo coroada em Londres, durante a final do concurso de beleza Crédito: Aquivo pessoal

ACLAMAÇÃO

A mini miss conta que adora estudar. Faz o segundo ano do ensino fundamental na Escola Cooperação, também em Santa Maria, e sempre tira boas notas, especialmente em matemática, sua matéria preferida.

"Voltei da Europa no domingo. Na segunda, meus colegas fizeram uma festa na escola, teve até fogos (risos). Além disso, fiz um passeio em um carro dos Bombeiros na cidade", conta, bastante animada.

Além de se dedicar ao colégio, a menina tem uma agenda bem concorrida. Faço aula de inglês, piano e violão. Estou me preparando para ser atriz e fazer programas de televisão. Já tenho experiências em comerciais e agora quero me empenhar nas aulas de teatro, explica, confessando que fez um teste para atuar em uma novela infantil do SBT. Espera, ansiosa, o resultado que deve sair em breve.

Durante o Mini Miss Face Of Europe World 2019, Alice teve que se apresentar em inglês. Para isso, decorou um texto em que fala das belezas e da diversidade cultural do Brasil. Gosto muito de inglês e também contei com a ajuda de uma professora. Sei que preciso estudar mais, principalmente porque tenho um sonho: conhecer o Japão. Gosto dos desenhos e das histórias de lá. Falando inglês, será mais fácil me comunicar.

Confira o vídeo de apresentação de Alice no concurso internacional

ITALIANA

Engana-se quem pensa que Miss não come. Pelo menos com as crianças, a dieta não é tão rigorosa assim. Alice adora comer, e muito. "Amo macarrão. Comi alguns tipos na Europa, mas prefiro os feitos aqui no Brasil. Além disso, adoro chocolate. Comprei uma coleção deles em Londres e estou dividindo com a minha família. Não vou comer tudo sozinha", brinca, rindo.

Apaixonada por moda e beleza, a capixaba comprou várias roupas em Londres e Paris ("todas com muito brilho, adoro") e já fez um pedido especial aos pais como prêmio por ter vencido o certame internacional.