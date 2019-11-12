Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Silvio Santos volta a gravar seu programa após melhora na saúde

Apresentador retornou ao SBT nesta terça-feira, 12, após período afastado por conta de uma forte gripe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 20:36

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 20:36

Silvio Santos ao lado de Dory Abravanel Crédito: Instagram / @dorynha
Silvio Santos retornou às gravações do Programa Silvio Santos no SBT nesta terça-feira, 12. O apresentador estava afastado desde as vésperas do Teleton 2019.
Ao E+ (seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo), a assessoria do SBT confirmou que Silvio Santos "voltou hoje e gravou um programa inteiro".

Veja Também

Silvio Santos diz saudação nazista 'Heil, Hitler' durante programa

Silvio Santos ainda não tem data para retomar gravações no SBT

Larissa Manoela fala de "praga" de Silvio Santos ao sair do SBT

Ainda não há uma definição sobre o dia em que o Programa Silvio Santos gravado nesta terça-feira irá ao ar, mas é provável que seja no próximo domingo, 17, ou no seguinte, 24.
Na ocasião do encerramento do Teleton, ocorrido em 26 de outubro, Silvio Santos não pôde estar presente pela primeira vez em décadas, por conta da saúde, deixando a tarefa para suas filhas, Silvia, Rebeca e Patricia Abravanel, que informou que o pai estava com uma "gripe muito forte", que acabou deixando-o sem voz.
Dory Abravanel, sobrinha de Silvio Santos que trabalha no SBT, utilizou seu perfil no Instagram para postar uma foto ao lado do apresentador na tarde desta terça-feira.
Ver essa foto no Instagram

#adorooo #pgmsilviosantos

Uma publicação compartilhada por dorynha (@dorynha) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados