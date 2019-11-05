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Polêmica

Silvio Santos diz saudação nazista 'Heil, Hitler' durante programa

Federação Israelita reagiu: 'É um tema sensível e não aceitamos brincadeira'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 19:30

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 19:30

Silvio Santos apresenta o "Roda Roda Jequiti" Crédito: Reprodução
Silvio Santos causou polêmica neste domingo, 3, durante o quadro de perguntas e respostas para o auditório. O apresentador normalmente faz uma mistura de questionamentos aleatórios, desde o coletivo de animais até referências de história do Brasil e do mundo.
Em uma das perguntas, o dono do SBT questiona se alguém sabe o nome do pai de Adolf Hitler. "Ninguém sabe? Ninguém sabe como se chama o pai de Adolf Hitler? Adolf Hitler! Heil, Hitler! Heil, Hitler!", enfatizou. Ninguém soube responder.
Na sequência, o apresentador pergunta o nome do pai de Jesus Cristo. Prontamente uma colega de auditório responde "José". E, então, Silvio diz: "Se o pai de Jesus é Deus, quem é o pai de Hitler?", volta a perguntar. Uma participante levantou correndo e respondeu que o pai do nazista era "o capeta". "Acertou! Leva 50 reais", comemorou o apresentador.
A saudação foi criticada por internautas. 
A Federação Israelita do Estado de São Paulo reagiu. Em entrevista para a reportagem do E+, o presidente executivo da entidade mostrou indignação com a postura do apresentador. "Um gesto bastante infeliz. O tema do holocausto é muito sensível, temos sobreviventes do holocausto que presenciaram essa história. O holocausto é um fato histórico e não tem como relativizar", afirmou Ricardo Berkiensztat.
Para ele, o apresentador não quis incentivar o nazismo por causa da religião dele. "Silvio Santos é judeu e ele jamais faria apologia ao nazismo, mas não aceitamos esse tipo de brincadeira. Sempre que há relativização do tema, a gente se coloca como agora, como se colocou com presidente Bolsonaro, com o ex-presidente Lula. Independente de quem é o personagem, a gente tenta mostrar que é um tema sensível e que a gente não aceita brincadeira", concluiu.

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No quadro de perguntas ao auditório, a partir do minuto 12, é possível assistir ao momento em que Silvio Santos pergunta como se chama o pai de Adolf Hitler e faz a saudação. Veja e tire suas próprias conclusões.

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