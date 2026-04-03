A Páscoa é um momento de celebração, renovação e união ao redor da mesa. Logo, o que não pode faltar na data são deliciosos pratos para compartilhar com os familiares. Para abrir as comemorações, as saladas são excelentes opções. Isso porque elas são deliciosas, saudáveis e podem ser preparadas de forma simples.
A seguir, confira 8 saladas especiais para a Páscoa!
1. Salada verde com camarão e abacate
Ingredientes
- 200 g de camarão limpo
- Polpa de 1 abacate cortada em meia-lua
- 1 manga descascada e cortada em fatias
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- Suco de 1 limão
- Folhas de 1 maço de alface-roxa
- 1 xícara de chá de folhas de agrião
- 100 g de folhas de rúculasilvestre
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite o camarão até ficar rosado. Em um recipiente, coloque o camarão e o abacate e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface-roxa, de agrião e de rúcula silvestre. Adicione a mistura de abacate e camarão reservada, a manga e o tomate-cereja. Regue com azeite e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
2. Salada de alface e agrião com bacalhau
Ingredientes
Salada
- Folhas de 1 maço de alface
- Folhas de 1 maço de agrião
- 1 cenoura descascada e ralada
- 300 g de bacalhau cozido e desfiado
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 50 g de lascas de queijo parmesão
- 1 colher de sopa de gergelim torrado
Molho
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco
- 1 colher de sopa de água
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Em uma travessa, coloque as folhas de alface, o agrião, a cenoura, o bacalhau, o tomate e o queijo. Misture delicadamente e polvilhe com o gergelim. Reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a salada e sirva em seguida.
3. Salada de espinafre com morango
Ingredientes
Salada
- 4 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de morango fatiado
- 1/2 xícara de chá de nozes levemente tostadas
- 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado
Molho
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, disponha as folhas de espinafre. Acrescente os morangos, as nozes e o queijo feta. Em um potinho com tampa, misture todos os ingredientes do molho. Agite bem até formar uma emulsão. Regue a salada com o molho somente na hora de servir, para manter as folhas frescas. Misture delicadamente e sirva imediatamente.
4. Salada de feijão-branco com tomate-cereja e salsa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido
- 8 tomates-cereja cortados ao meio
- 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em fatias
- Folhas de 1 ramo de salsa
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque o feijão-branco, os tomates-cereja, a cebola-roxa e a salsa e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e regue com azeite. Sirva em seguida.
5. Salada de grão-de-bico com bacalhau
Ingredientes
- 350 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 3 ovos cozidos, descascados e cortados em quatro partes
- 6 colheres de sopa de azeite
- 300 g de bacalhau dessalgado em lascas
- 1 cebola-roxa descascada e fatiada
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacalhau e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e transfira o peixe para um recipiente. Acrescente o grão-de-bico, os ovos, a cebola-roxa e a salsinha e misture delicadamente. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
6. Salada de abobrinha grelhada com limão e hortelã
Ingredientes
- 2 abobrinhas italianas
- Suco de 1 limão
- Raspas de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas
Modo de preparo
Lave bem as abobrinhas e corte-as em fatias finas no sentido do comprimento (tipo lâminas). Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Pincele as fatias de abobrinha com um pouco de azeite e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficarem marcadas e macias. Transfira as abobrinhas para uma tigela. Regue com o suco de limão e o restante do azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e raspas de limão. Finalize com as folhas de hortelã. Sirva em temperatura ambiente ou levemente fria.
7. Salada colorida com atum
Ingredientes
- 170 g de atum sólido ao natural escorrido
- 2 ovos cozidos, descascados e cortados em quatro partes
- 1 xícara de chá de folhas de alface fatiadas
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1 colher de sopa de azeite
- Azeitona preta, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Disponha as folhas de alface em um prato. Distribua os tomates-cereja, a cebola-roxa, o pepino e a azeitona por cima. Acrescente o atum em pedaços grandes, espalhando pela salada. Disponha os ovos cozidos ao redor. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
8. Salada de quinoa com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 cenoura ralada
- 1/2 pepino picado
- 2 tomates picados
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de sopa de milho-verde
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a quinoa com a cenoura, o pepino, o tomate, a cebola e o milho-verde. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.