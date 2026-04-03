Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

O Irã afirmou ter atingido um caça dos Estados Unidos nesta sexta-feira (3) em meio à guerra entre os dois países. O governo de Donald Trump iniciou uma operação de busca e, segundo relatos de oficiais feitos à imprensa americana, uma pessoa já foi resgatada.

O Pentágono não comentou o incidente até a manhã desta sexta. Em breve entrevista por telefone com a rede NBC News, Trump também não comentou o assunto, mas afirmou que ele não afeta negociações com Teerã.

Donald Trump Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

A emissora CBS News afirmou que verificou imagens publicadas nas redes sociais que mostram um avião de reabastecimento e dois helicópteros voando baixo sobre a província de Cuzistão, no Irã, compatível com uma missão de busca e resgate.

Segundo o The New York Times, um segundo avião de combate americano caiu na região do golfo Pérsico nesta sexta. O piloto teria sido resgatado, de acordo com fontes militares ouvidas pelo jornal.

O caça A-10 Warthog despencou perto do estreito de Ormuz próximo ao horário da queda da aeronave abatida pelo Irã, mas as fontes americanas não informaram se ele também foi abatido; pouco depois, o regime iraniano reivindicou o ataque ao caça.

Ainda não está claro qual o modelo da primeira aeronave abatida.

Mais cedo nesta sexta, a mídia estatal do Irã anunciou ter derrubado um caça F-35, mas relatos posteriores na imprensa americana citavam o modelo F-15E. De qualquer modo, a possibilidade de pilotos americanos estarem vivos e em fuga dentro do Irã representa um risco elevado para Washington.

Segundo agências de notícias estatais iranianas, a aeronave foi atingida no centro do país e poderia ter caído na província de Kohgiluyeh e Boyer Ahmad. Uma emissora exibiu imagens do que seriam os destroços do caça abatido.

O Exército do Irã também iniciou uma operação de busca, e uma autoridade local do regime afirmou que quem capturasse ou matasse a tripulação "seria especialmente recompensado". A nota divulgada pela agência de notícias iraniana Fars pedia aos moradores que se unissem às operações para localizar os americanos.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou à CBS que o presidente Trump foi informado sobre o incidente, mas não fez comentários sobre o caso.

William Goodhind, analista forense de imagens da Contested Ground, disse à agência de notícias Reuters que imagens da suposta cauda do avião abatido publicadas nas redes sociais são compatíveis com as de um F-15E Strike Eagle, que transporta dois tripulantes.

Até agora, 13 militares americanos foram mortos no conflito e mais de 300 ficaram feridos, de acordo com o Comando Central dos EUA. Nenhum soldado americano foi capturado pelo Irã.