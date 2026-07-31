Enólogo premiado de Portugal comanda jantar harmonizado em Vitória

Líderes empresariais



Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia, estará ao lado do cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Ryan Rowland, durante o encontro empresarial da Amcham BR-US, edição Espírito Santo, que vai reunir outros grandes líderes empresariais no próximo dia 3 de agosto, na Fucape Business School, em Vitória.



Festa e posse



O dia 29 de agosto será duplo para o Iate Clube do Espírito Santo. A partir das 14h30, o clube celebra seus 80 anos com uma festa, e na mesma data marca a cerimônia de posse que passará o título de comodoro por Fabiano Pereira ao seu sucessor.



Em Conceição da Barra



Tati Beccalli, proprietária da Resenha Beer, preparou uma novidade para a 12ª edição do POCAR Festival de Cultura, neste final de semana, em Conceição da Barra. À frente da cervejaria artesanal desde 2020, ela idealizou o prato inédito o circuito gastronômico do evento, o "Sabores do Quilombo". A receita reúne tilápia fresca e aipim de produtores locais.



Em São Paulo



O empresário Marcelo Caprini Zanoteli, à frente da Canto a Canto Móveis, afina os últimos detalhes para marcar presença na ABIMAD 2026, a maior feira de móveis e alta decoração da América Latina, de 3 a 6 de agosto, no São Paulo Expo.