Enólogo premiado de Portugal comanda jantar harmonizado em Vitória

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ES Restaurant Week volta em outubro
Depois do sucesso da primeira temporada do ano, um dos maiores festivais gastronômicos da América Latina retorna ao Espírito Santo: a segunda edição de 2026 da ES Restaurant Week acontece de 22 de outubro a 22 de novembro. Por um mês, restaurantes da Grande Vitória oferecem menus completos e inéditos — entrada, prato principal e sobremesa — a preços fixos, servidos no almoço ou no jantar. A edição de abril reuniu 50 restaurantes em Vitória, Vila Velha e Serra, com cardápios acessíveis e uma proposta que uniu gastronomia e futebol em clima de Copa do Mundo. Agora, o festival prepara nova rodada de sabores para o público capixaba. A organização no estado é de Érica Semião, e a lista de casas participantes e cardápios sai em breve nos canais oficiais (@restaurantweekbrasil).
Design
Mesa Dinda na Casa Cor
A Mesa Dinda, criação autoral da arquiteta e designer Bruna Rody, integra o ambiente “Entre Rituais”, assinado pela arquiteta Carolina Portugal. Desenvolvida especialmente para o espaço, a peça dialoga com os tons terrosos presentes na decoração e nas obras de arte do ambiente. Cofundadora e diretora criativa da Inspira Conceito e Design, Bruna atua ao lado da irmã, Paula Rody, no desenvolvimento de projetos de interiores de empreendimentos de alto padrão, como o Manami Ocean Living, em Guarapari, e o Vive Le Vin, em Pedra Azul. A Mesa Dinda também marcou a estreia de Bruna no Salone del Mobile.Milano 2026, principal evento mundial de design e mobiliário, realizado em abril, na Itália, onde a peça autoral foi apresentada ao público internacional.
Líderes empresariais
Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia, estará ao lado do cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Ryan Rowland, durante o encontro empresarial da Amcham BR-US, edição Espírito Santo, que vai reunir outros grandes líderes empresariais no próximo dia 3 de agosto, na Fucape Business School, em Vitória.
Festa e posse
O dia 29 de agosto será duplo para o Iate Clube do Espírito Santo. A partir das 14h30, o clube celebra seus 80 anos com uma festa, e na mesma data marca a cerimônia de posse que passará o título de comodoro por Fabiano Pereira ao seu sucessor.
Em Conceição da Barra
Tati Beccalli, proprietária da Resenha Beer, preparou uma novidade para a 12ª edição do POCAR Festival de Cultura, neste final de semana, em Conceição da Barra. À frente da cervejaria artesanal desde 2020, ela idealizou o prato inédito o circuito gastronômico do evento, o "Sabores do Quilombo". A receita reúne tilápia fresca e aipim de produtores locais.
Em São Paulo
O empresário Marcelo Caprini Zanoteli, à frente da Canto a Canto Móveis, afina os últimos detalhes para marcar presença na ABIMAD 2026, a maior feira de móveis e alta decoração da América Latina, de 3 a 6 de agosto, no São Paulo Expo.
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