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Renata Rasseli

Enólogo premiado de Portugal comanda jantar harmonizado em Vitória

Enólogo do Ano em 2022, Diogo Lopes apresentou os vinhos da Adegamãe, na quarta-feira (29), no Lareira Portuguesa

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

31 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Diogo Lopes, Sandra Fonseca, Liseta Fonseca e o governador do ES Ricardo Ferraço
O enólogo português Diogo Lopes, as anfitriãs Sandra Fonseca e Liseta Fonseca e o governador do ES Ricardo Ferraço: noite de bons vinhos e cozinha portuguesa, em Vitória.  Bruno Menezes
Um dos nomes mais reconhecidos da nova geração de enólogos em Portugal, Diogo Lopes, apresentou seus vinhos em jantar harmonizado, nesta quarta-feira (29), no Restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória. As anfitriãs Sandra e Liseta Fonseca receberam apreciadores da cozinha lusitana e dos vinhos da Adegamãe, localizada em Torres Vedras, na Região de Lisboa.

Os vinhos da noite foram o DORY Branco, ADEGAMÃE Alvarinho, ADEGAMÃE Reserva Branco, ADEGAMÃE Touriga Nacional e ADEGAMÃE Reserva Tinto, que foram acompanhados pelos famosos bolinhos de bacalhau da casa, o Polvo à Lagareiro e dois dois pratos à base de bacalhau. 

A decoração foi assinada por Simone Torres com as taças e louças da Qualis Importadora, de Renato Arantes.  Veja quem prestigiou o evento na galeria de Bruno Menezes. 
Arte e arquitetura
Sintia Ferrari, Cris Locatelli e Lara Brotas em noite especial sobre arte contemporânea, arquitetura e memória afetiva, no espaço Living Maria, na Casacor Espírito Santo.
Sintia Ferrari, Cris Locatelli e Lara Brotas: noite de arte contemporânea, arquitetura e memória afetiva, no espaço Living Maria, na Casacor Espírito Santo. Divulgação

Save the date! 

ES Restaurant Week volta em outubro

Depois do sucesso da primeira temporada do ano, um dos maiores festivais gastronômicos da América Latina retorna ao Espírito Santo: a segunda edição de 2026 da ES Restaurant Week acontece de 22 de outubro a 22 de novembro. Por um mês, restaurantes da Grande Vitória oferecem menus completos e inéditos — entrada, prato principal e sobremesa — a preços fixos, servidos no almoço ou no jantar. A edição de abril reuniu 50 restaurantes em Vitória, Vila Velha e Serra, com cardápios acessíveis e uma proposta que uniu gastronomia e futebol em clima de Copa do Mundo. Agora, o festival prepara nova rodada de sabores para o público capixaba. A organização no estado é de Érica Semião, e a lista de casas participantes e cardápios sai em breve nos canais oficiais (@restaurantweekbrasil). 

Inauguração
Rainha das ondas na inauguração da Wellness Barra do Jucu
Nossa multicampeã de bodyboarding, Neymara Carvalho, prestigiou o evento de inauguração da mais nova unidade Wellness Club, agora na Barra do Jucu, na terça-feira (28). Na foto, com a filha Luna Hardman e com o diretor de Implantação da Wellness, João Paulo Máximo. A megaestrutura conta com 1.210 m² e segue o padrão já oferecido pela rede, que chega a sua 27ª unidade. Davi Duda

Design

Mesa Dinda na Casa Cor

Mesa Dinda de autoria de Bruna Rody
Mesa Dinda de autoria de Bruna Rody Divulgação

A Mesa Dinda, criação autoral da arquiteta e designer Bruna Rody, integra o ambiente “Entre Rituais”, assinado pela arquiteta Carolina Portugal. Desenvolvida especialmente para o espaço, a peça dialoga com os tons terrosos presentes na decoração e nas obras de arte do ambiente. Cofundadora e diretora criativa da Inspira Conceito e Design, Bruna atua ao lado da irmã, Paula Rody, no desenvolvimento de projetos de interiores de empreendimentos de alto padrão, como o Manami Ocean Living, em Guarapari, e o Vive Le Vin, em Pedra Azul. A Mesa Dinda também marcou a estreia de Bruna no Salone del Mobile.Milano 2026, principal evento mundial de design e mobiliário, realizado em abril, na Itália, onde a peça autoral foi apresentada ao público internacional.

Negociação estratégica
Alexandre Vasconcellos, diretor administrativo financeiro; Hêrika Ribeiro Facchinetti Rocha, especialista em RH; Glauco Cavalcanti, professor e palestrante; e Casemiro Alves Ramos Junior, presidente da Mediatorie.
A Mediatorie promoveu no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, uma Masterclass de Negociação Estratégica para lideranças e equipes de setores que impactam na experiência do cliente. O evento foi conduzido pelo professor Glauco Cavalcanti, especialista em negociação e referência nacional na metodologia da Harvard Law School. Na foto: Alexandre Vasconcellos, diretor administrativo financeiro; Hêrika Ribeiro Facchinetti Rocha, especialista em RH; Glauco Cavalcanti, e Casemiro Alves Ramos Junior, presidente da Mediatorie. Divulgação

Líderes empresariais


Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia, estará ao lado do cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Ryan Rowland, durante o encontro empresarial da Amcham BR-US,  edição Espírito Santo, que vai reunir outros grandes líderes empresariais no próximo dia 3 de agosto, na Fucape Business School, em Vitória. 

Festa e posse

O dia 29 de agosto será duplo para o Iate Clube do Espírito Santo. A partir das 14h30, o clube celebra seus 80 anos com uma festa, e na mesma data marca a cerimônia de posse que passará o título de comodoro por Fabiano Pereira ao seu sucessor.

Em Conceição da Barra


Tati Beccalli, proprietária da Resenha Beer,  preparou uma novidade para a 12ª edição do POCAR Festival de Cultura, neste final de semana, em Conceição da Barra. À frente da cervejaria artesanal desde 2020, ela idealizou o prato inédito o circuito gastronômico do evento, o "Sabores do Quilombo". A receita reúne tilápia fresca e aipim de produtores locais.

Em São Paulo


O empresário Marcelo Caprini Zanoteli, à frente da Canto a Canto Móveis, afina os últimos detalhes para marcar presença na ABIMAD 2026, a maior feira de móveis e alta decoração da América Latina, de 3 a 6 de agosto, no São Paulo Expo. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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