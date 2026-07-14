Receita do governo do ES dispara nos últimos dez meses. Entenda

A arrecadação do governo do Espírito Santo disparou de setembro de 2025 para cá. Anualizadas, as receitas do Estado estavam, em setembro passado, pouco acima dos R$ 23 bilhões. Após sete meses seguidos de crescimento, a receita corrente líquida bateu, em abril, em R$ 24,3 bilhões. Uma expansão real (corrigida pela inflação) de mais de R$ 1 bi (5,2%) no período. A informação é da Aequus Consultoria Econômica, que tomou por base os dados disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional.



O comércio internacional foi responsável pela aceleração dos últimos meses. "O segmento que mais contribuiu para a expansão dos últimos meses foi o de importação, principalmente de veículos", disse o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa. Ele, no entanto, afirma que trata-se de um movimento maior. "O crescimento dos últimos meses é ligado à importação de carros, mas a gente vem obtendo bons resultados há mais tempo e sem elevar impostos. Trata-se de um conjunto de fatores: crescimento da economia, atração de investimentos e uma política tributária exitosa".



Em janeiro de 2024, a receita corrente líquida anualizada do governo do Estado ficou em R$ 20,7 bilhões. Portanto, em menos de um ano e meio, a expansão ficou em R$ 3,6 bilhões (17,5%). Os números, importante lembrar, estão corrigidos pela inflação do período.