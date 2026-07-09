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Coluna Abdo Filho

Cooabriel fará armazém para 1 milhão de sacas de café em São Gabriel da Palha

Trata-se de um investimento que vai superar os R$ 100 milhões e que visa superar os gargalos para o recebimento do produto e dar condições para que a expansão da produção continue

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

09 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cooperativa Cooabriel
Bags de café estocadas em armazém da Cooabriel, a maior cooperativa de conilon do Brasil Cooabriel/Divulgação

A Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do Brasil, iniciou as obras de um grande complexo logístico cafeeiro em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. Trata-se de um investimento que vai superar os R$ 100 milhões e que terá capacidade para armazenar 1 milhão de sacas de 60 quilos de café. Com muita tecnologia embarcada, o empreendimento vai catapultar a capacidade de armazenagem da cooperativa, que hoje é de 2,3 milhões de sacas.

"O novo galpão vai ficar ao lado do nosso atual, em São Gabriel da Palha, que tem capacidade para 400 mil sacas. Temos de estar preparados para a expansão do café conilon no Espírito Santo e, mais do que isso, para dar mais eficiência à nossa operação. O complexo que estamos construindo terá muita tecnologia embarcada, com níveis elevados de automação", explicou Carlos Augusto Pandolfi, superintendente-geral da Cooabriel.  


O projeto será faseado e a expectativa é de que tudo esteja pronto até o final de 2028. "Primeiro faremos uma estrutura para recebermos o café, que é um grande gargalo que temos hoje. Na sequência, entraremos nas estruturas de armazenagem e expedição. A primeira fase será entregue em 2027, as demais, em 2028. Serão mais de 40 mil metros quadrados de área construída, é um projeto que nos permitirá continuar crescendo com eficiência".

O executivo, sem dar mais detalhes, adiantou que, assim que as obras em São Gabriel forem concluídas, a cooperativa irá iniciar a construção de um novo complexo logístico do mesmo porte e outro município capixaba. A intenção é acelerar ainda mais o processo de aumento de capacidade de armazenagem. Mais algumas dezenas de milhões de reais em aportes vêm por aí nos próximos anos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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Café Conilon Café capixaba Cooperativas São Gabriel da Palha Agronegócio Região Noroeste do ES espírito santo
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