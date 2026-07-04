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Coluna Abdo Filho

Confirmação de fábrica de automóveis faz Nova ES decolar

Criada há pouco mais de um ano pelo governo do Espírito Santo, a agência de atração de investimentos, inspirada nos modelos de São Paulo e Santa Catarina, mergulhou de cabeça no projeto

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

04 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo
Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo Leticia Orlandi

Se tem uma turma satisfeita com a confirmação do investimento de US$ 1 bilhão da chinesa Great Wall Motors (GWM) em Aracruz, é a da Nova ES. Criada há pouco mais de um ano pelo governo do Espírito Santo, a agência de atração de investimentos, inspirada nos modelos de São Paulo e Santa Catarina, mergulhou de cabeça no projeto logo na sequência da sua fundação. O fato de Rogério Salume, primeiro presidente da Nova e que ficou por lá poucos meses, ter virado secretário de Desenvolvimento, em julho de 2025, acelerou os movimentos.

A sede da Nova, na Enseada do Suá, virou, nos últimos meses, uma espécie de quartel-general do projeto da GWM. Os executivos chineses trabalhavam de lá mesmo. Entre as atribuições da agência está a conexão institucional e a consultoria em incentivos fiscais. Dúvidas em relação a tributos, benefícios, licenciamento, qualificação de mão de obra e outras eram sanadas por ali mesmo. Para a equipe, que ainda está se formando, foi um baita intensivão.

O desafio é manter a pegada daqui para frente. Mais de R$ 30 bilhões em investimentos que podem vir para o Espírito Santo estão no radar da agência. Se o aproveitamento do primeiro ano de operação for minimamente mantido, boas coisas virão na sequência.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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