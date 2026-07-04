Confirmação de fábrica de automóveis faz Nova ES decolar

Se tem uma turma satisfeita com a confirmação do investimento de US$ 1 bilhão da chinesa Great Wall Motors (GWM) em Aracruz, é a da Nova ES. Criada há pouco mais de um ano pelo governo do Espírito Santo, a agência de atração de investimentos, inspirada nos modelos de São Paulo e Santa Catarina, mergulhou de cabeça no projeto logo na sequência da sua fundação. O fato de Rogério Salume, primeiro presidente da Nova e que ficou por lá poucos meses, ter virado secretário de Desenvolvimento, em julho de 2025, acelerou os movimentos.



A sede da Nova, na Enseada do Suá, virou, nos últimos meses, uma espécie de quartel-general do projeto da GWM. Os executivos chineses trabalhavam de lá mesmo. Entre as atribuições da agência está a conexão institucional e a consultoria em incentivos fiscais. Dúvidas em relação a tributos, benefícios, licenciamento, qualificação de mão de obra e outras eram sanadas por ali mesmo. Para a equipe, que ainda está se formando, foi um baita intensivão.



O desafio é manter a pegada daqui para frente. Mais de R$ 30 bilhões em investimentos que podem vir para o Espírito Santo estão no radar da agência. Se o aproveitamento do primeiro ano de operação for minimamente mantido, boas coisas virão na sequência.