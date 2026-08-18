Pedra Azul ‘flutua’ sobre as nuvens em registro feito durante voo para Vitória





O registro já ultrapassou 200 mil visualizações nas redes sociais e também mostra o pico do Forno Grande e o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.891 metros de altitude. “Nosso Espírito Santo é, sem dúvidas, o estado mais bonito do Brasil”, escreveu o capixaba na publicação.





Morador de Guarapari, Filipe fez o vídeo durante o trajeto de volta entre Minas Gerais e o Espírito Santo, no início da manhã. Ao g1, o corretor contou que escolheu propositalmente um assento no lado do avião para tentar ver o sítio da mãe, mas acabou sendo surpreendido pela paisagem.





“Eu estava dormindo, acordei com os comissários servindo lanche. Quando olhei para fora, avistei o início da Pedra Azul e logo coloquei para filmar. Não foi intencional fazer [o vídeo] lá, mas saiu melhor que programado. E, no fim, o avião passou por outra rota que não deu para ver o sítio da minha mãe.”





O registro foi feito às 6h44 e publicado no mesmo dia. Filipe havia viajado para Minas Gerais para acompanhar o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores entre Cruzeiro, time do coração dele, e Flamengo.