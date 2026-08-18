Pedra Azul ‘flutua’ sobre as nuvens em registro feito durante voo para Vitória

Um dos pontos turísticos mais conhecidos do Espírito Santo, localizado em Domingos Martins, na Região Serrana, foi registrado por um ângulo diferente, a mais de 20 mil pés de altura, na última quinta-feira (13). O vídeo, feito pelo corretor de imóveis Filipe Miranda durante um voo entre Confins (MG) e Vitória (ES), mostra o pico da Pedra Azul envolto por um “cobertor” de nuvens.
O registro já ultrapassou 200 mil visualizações nas redes sociais e também mostra o pico do Forno Grande e o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.891 metros de altitude. “Nosso Espírito Santo é, sem dúvidas, o estado mais bonito do Brasil”, escreveu o capixaba na publicação.
Morador de Guarapari, Filipe fez o vídeo durante o trajeto de volta entre Minas Gerais e o Espírito Santo, no início da manhã. Ao g1, o corretor contou que escolheu propositalmente um assento no lado do avião para tentar ver o sítio da mãe, mas acabou sendo surpreendido pela paisagem.
“Eu estava dormindo, acordei com os comissários servindo lanche. Quando olhei para fora, avistei o início da Pedra Azul e logo coloquei para filmar. Não foi intencional fazer [o vídeo] lá, mas saiu melhor que programado. E, no fim, o avião passou por outra rota que não deu para ver o sítio da minha mãe.”
O registro foi feito às 6h44 e publicado no mesmo dia. Filipe havia viajado para Minas Gerais para acompanhar o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores entre Cruzeiro, time do coração dele, e Flamengo.
Nos comentários, perfis destacaram a beleza do cenário. “Esse vídeo precisa rodar o mundo”, escreveu um usuário. “Essa experiência é mágica”, comentou outra pessoa.
Segundo o corretor, a repercussão foi inesperada e chegou a causar desconfiança em alguns seguidores.
“Algumas pessoas até acharam que era Inteligência Artificial. Aí eu passei o número do voo para pesquisarem a rota que ele fez”, explicou Filipe.
Para ele, o mais marcante foi a reação das pessoas ao vídeo. “O mais bacana é que muitas pessoas agradeceram pelo vídeo, sentiram algo bom. Eu também, quando vi aquela imagem ao vivo, até me perdi um pouco no início da gravação, pois fiquei paralisado. Foi surreal. Eu nunca havia visto daquela forma, mesmo tendo feito essa rota diversas vezes. Foi um presente de Deus!”
(Com informações do g1 ES)