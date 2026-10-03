Quaest: 2 a cada 10 eleitores ainda podem mudar voto para governo e Senado no ES

A cada dez eleitores do Espírito Santo, dois ainda podem mudar a escolha de voto para o cargo de governador nas eleições deste ano. A escolha é definitiva para 80% dos entrevistados de acordo com pesquisa do Instituto Quaest divulgada neste sábado (3). O levantamento, contratado pela TV Gazeta, é o último realizado antes do primeiro turno de votação, que acontece neste domingo (4).
Os eleitores entrevistados que declaram voto em Lorenzo Pazolini (Republicanos) são os mais decididos: 83% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 17% ainda podem mudar de ideia. No levantamento anterior, divulgado em 25 de setembro, os decididos eram 71%, e os que poderiam mudar de ideia, 29%.
Os que declaram voto em Ricardo Ferraço (MDB) e consideram a escolha definitiva somam 82%, ante 18% que ainda podem escolher outro candidato. Antes, a escolha era definitiva para 61%, enquanto para 39%, era volátil.
Entre o eleitorado de Helder Salomão (PT), a definição chega a 81%. Já 18% dizem que ainda podem mudar de ideia. Na pesquisa anterior, os decididos eram 53%, enquanto 47% ainda poderiam mudar de nome para o cargo.
Já para a disputa por duas cadeiras no Senado, o voto é definitivo para 79% dos eleitores entrevistados pelo Instituto Quaest, ao passo que 21% ainda podem mudar de ideia.
Os eleitores de Fabiano Contarato (PT) são os mais decididos, somando 85%. Em seguida, aparecem as pessoas que declaram voto em Evair de Melo (Republicanos): 82% afirmam que a escolha é definitiva.
Entre o eleitorado de Maguinha Malta (PL), o índice de definição é de 81%. Renato Casagrande (PSB) tem índice de 79%; Rose de Freitas (MDB), 75%; e Sérgio Meneguelli (PSD), 75%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 2 e 3 de outubro, com 1.800 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.
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