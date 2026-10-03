Quaest: 2 a cada 10 eleitores ainda podem mudar voto para governo e Senado no ES

A cada dez eleitores do Espírito Santo, dois ainda podem mudar a escolha de voto para o cargo de governador nas eleições deste ano. A escolha é definitiva para 80% dos entrevistados de acordo com pesquisa do Instituto Quaest divulgada neste sábado (3). O levantamento, contratado pela TV Gazeta, é o último realizado antes do primeiro turno de votação, que acontece neste domingo (4).





Os eleitores entrevistados que declaram voto em Lorenzo Pazolini (Republicanos) são os mais decididos: 83% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 17% ainda podem mudar de ideia. No levantamento anterior, divulgado em 25 de setembro, os decididos eram 71%, e os que poderiam mudar de ideia, 29%.





Os que declaram voto em Ricardo Ferraço (MDB) e consideram a escolha definitiva somam 82%, ante 18% que ainda podem escolher outro candidato. Antes, a escolha era definitiva para 61%, enquanto para 39%, era volátil.





Entre o eleitorado de Helder Salomão (PT), a definição chega a 81%. Já 18% dizem que ainda podem mudar de ideia. Na pesquisa anterior, os decididos eram 53%, enquanto 47% ainda poderiam mudar de nome para o cargo.