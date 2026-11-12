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União

PSB autoriza formar federação com PDT em busca de sobrevivência, mas impõe limites

Decisão permite que partido se junte apenas a legendas do "campo progressista"; ainda há impasses a serem resolvidos

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 20:01

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

12 nov 2026 às 20:01

BRASÍLIA - O Diretório Nacional do PSB autorizou, nesta quinta-feira (12), o partido a formar uma federação partidária com o PDT, com a possibilidade da inclusão de outras legendas do "campo progressista".


É uma decisão que mira a sobrevivência das duas siglas. O PDT não atingiu a cláusula de barreira neste ano, quando os partidos precisavam atingir 2,5% dos votos válidos nacionais, com no mínimo 1,5% em nove Estados. Em 2030, a regra passará a 3% dos votos nacionais, com no mínimo 2% em nove Estados.


Partidos que não atingem a cláusula perdem acesso ao Fundo Partidário e à propaganda gratuita em rádio e televisão.


O endurecimento ameaça o PSB, que conseguiu bater a meta neste ano, mas pode enfrentar problemas na próxima eleição nacional se não se movimentar no cenário político.


Neste ano, o PSB elegeu 15 deputados, três senadores e cumpriu a cláusula de desempenho em 13 Estados. Além da federação do PT, PCdoB e PV, o PSB foi a única legenda de esquerda que bateu a cláusula de barreira logo após o resultado das urnas. O PSOL conseguiu, mas só depois que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) arredondou os números de desempenho.


A federação também daria ao PSB a possibilidade de obter melhor espaço para poder conseguir cargos mais relevantes no Congresso no próximo ano, como em comissões permanentes e temporárias.


"PSB e PDT compartilham trajetórias históricas de defesa intransigente da democracia, da justiça social e da soberania nacional", diz o PSB em nota. A decisão foi tomada de forma unânime.


Haverá arestas para aparar. A Executiva Nacional do PDT autorizou, na semana passada, o partido a se unir a uma federação que está sendo formada por Solidariedade, PRD e Avante, assim como a possibilidade de que o PSB integrasse esse grupo.


Internamente, pessebistas minimizam essa autorização e descartam a possibilidade de o partido federar com Solidariedade, PRD e Avante.


"Esse é o momento de fortalecer o campo democrático e consolidar uma agenda em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, com crescimento econômico, inclusão social e redução das desigualdades", diz a nota do PSB.


Haverá ainda outros impasses no caso de aliança com o PDT. É o caso da definição da presidência da federação e de cargos de comando nos Estados – esse foi um dos principais entraves na federação entre União e PP.


A senadora eleita Marília Arraes (PE), a única do PDT neste ano, já sinalizou que poderia deixar o partido caso se federe com o PSB. Arraes, que se filiou ao PDT em março deste ano, deixou o PSB em 2016 acusando o "núcleo duro" da legenda em Pernambuco de controlar a estrutura partidária "à mão de ferro". Ela também tem histórico de disputa com João Campos (PE), ex-prefeito de Recife e presidente do PSB.


Internamente, lideranças do PSB defendem a formação de uma "megafederação" que englobasse PRD, Solidariedade, Avante e até mesmo o PSDB e Cidadania, mas a ideia enfrenta forte resistência em razão das divergências programáticas.


Em 2026, o PSB elegeu 15 deputados e três senadores. O PDT, seis deputados e uma senadora.

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