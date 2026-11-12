Caixa Seguridade informa vazamento de dados de 7,6 milhões de clientes

SÃO PAULO - A Caixa Seguridade, controlada da Caixa Econômica Federal , informou nesta quinta-feira (12) o vazamento de dados pessoais de 7,6 milhões de clientes da CVP (Caixa Vida e Previdência). Segundo nota publicada no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), nomes, CPFs, endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento estão entre as informações expostas.

Um acesso não autorizado à base de dados da empresa na última sexta-feira (6) foi identificado como causa da exposição de informações. Além de comunicar o fato à ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), a companhia afirma ter aumentado a proteção ao sistema e contratado consultoria externa para apurar os impactos da invasão e monitorar a exposição dos dados na internet.

"Com base na apuração preliminar, não há indícios de comprometimento de dados financeiros ou de autenticação, tais como valores de apólices, saldos de previdência, dados bancários ou senhas", afirma a Caixa Seguridade em comunicado.

Segundo a empresa, pessoas afetadas pela exposição de telefone celular e e-mail estão sendo comunicadas e recebendo recomendações de proteção contra fraudes.

"Até o momento, não identificamos evidências de divulgação pública ou uso indevido dessas informações", disse a CVP na nota enviada às vítimas. "Ainda assim, os dados envolvidos podem ser utilizados por terceiros em tentativas de fraude, como contatos enganosos para obter outras informações ou se passar pela Caixa Vida e Previdência ou por outras instituições."

Ainda de acordo com o comunicado, a empresa, ao notar a invasão, agiu para interromper o acesso e reforçar a proteção dos seus ambientes digitais. "Entre as providências adotadas estão a contenção e o bloqueio da estratégia de ataque indentificada e o início de uma investigação técnica."

Grupos vulneráveis, não especificados na nota, também foram contatados. A CVP também abriu um canal de comunicação por endereço de email específico para recepcionar dúvidas de clientes.

"A companhia reafirma seu compromisso com a segurança da informação, proteção de dados e com a transparência junto aos seus investidores, clientes e demais stakeholders. A Caixa Seguridade manterá o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao tema", diz a nota controlada da Caixa.