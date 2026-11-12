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38 vagas

Evento de games abre vagas para empreendedores no ES

Headscon XP ES 2026 acontece nos dias 20 e 21 de novembro, no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 15:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 nov 2026 às 15:29
Evento vai contar com competições de games e feira geek
Evento vai contar com competições de games e feira geek Divulgação

Estão abertas as inscrições para empreendedores que desejam comercializar produtos e alimentos durante a Headscon XP ES 2026, evento de games e tecnologia que será realizado nos dias 20 e 21 de novembro, em Vitória.


São 38 vagas, distribuídas em três modalidades: 24 oportunidades para lojinhas de produtos, quatro para food trucks e dez para lojinhas de alimentação.


De acordo com os organizadores, a iniciativa busca incentivar o empreendedorismo, fortalecer a economia criativa e estimular a geração de emprego e renda no Espírito Santo.


Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira (13), por meio de formulário eletrônico disponível no Instagram do evento.  


A análise dos projetos será realizada entre os dias 13 e 16 de novembro, com a divulgação dos selecionados prevista para a próxima segunda-feira (16). A participação deve ser confirmada mediante a assinatura do termo de adesão até as 12h do mesmo dia.


O edital completo pode ser consultado no documento oficial do evento. 


A Headscon XP é uma plataforma nacional de games, tecnologia, cultura e inovação, idealizada pelo Instituto Headscon, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) qualificada como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT). A iniciativa é desenvolvida desde 2018 em diferentes regiões do Brasil, com edições em Brasília, no Acre, no Amazonas e no Espírito Santo.


A plataforma reúne atividades de formação, desenvolvimento de jogos, competições e conexões entre profissionais, empresas e comunidades, com foco no fortalecimento da indústria de games, no empreendedorismo e na economia criativa.

SERVIÇO

Edital de Seleção Lojinhas Headscon XP ES 26

Data: até 13 de novembro

Edital

Para preencher o Formulário, clique aqui


Quando acontece o evento: de 20 e 21 de novembro

Local: Sesi de Jardim da Penha, em Vitória.


Confira a programação no Instagram ou no site

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