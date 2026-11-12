Evento de games abre vagas para empreendedores no ES

Estão abertas as inscrições para empreendedores que desejam comercializar produtos e alimentos durante a Headscon XP ES 2026, evento de games e tecnologia que será realizado nos dias 20 e 21 de novembro, em Vitória.





São 38 vagas, distribuídas em três modalidades: 24 oportunidades para lojinhas de produtos, quatro para food trucks e dez para lojinhas de alimentação.





De acordo com os organizadores, a iniciativa busca incentivar o empreendedorismo, fortalecer a economia criativa e estimular a geração de emprego e renda no Espírito Santo.





Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira (13), por meio de formulário eletrônico disponível no Instagram do evento.





A análise dos projetos será realizada entre os dias 13 e 16 de novembro, com a divulgação dos selecionados prevista para a próxima segunda-feira (16). A participação deve ser confirmada mediante a assinatura do termo de adesão até as 12h do mesmo dia.









A Headscon XP é uma plataforma nacional de games, tecnologia, cultura e inovação, idealizada pelo Instituto Headscon, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) qualificada como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT). A iniciativa é desenvolvida desde 2018 em diferentes regiões do Brasil, com edições em Brasília, no Acre, no Amazonas e no Espírito Santo.





A plataforma reúne atividades de formação, desenvolvimento de jogos, competições e conexões entre profissionais, empresas e comunidades, com foco no fortalecimento da indústria de games, no empreendedorismo e na economia criativa.