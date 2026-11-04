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Mostra competitiva

Vitória recebe mostra com até 76 jogos e R$ 15 mil em prêmios; inscrições estão abertas

Inscrições seguem abertas até sexta-feira (6); programação terá jogos de diferentes regiões do país, votação popular e premiações em dinheiro
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 12:44

Mostra de games
Mostra de games Studio e Cia

Quem gosta de games terá a oportunidade de conhecer de perto produções independentes de diferentes partes do país, experimentar novos jogos e até ajudar a escolher os vencedores de uma competição. A programação da Headscon XP ES 2026 contará com quatro mostras dedicadas ao universo dos games, reunindo até 76 projetos e R$ 15 mil em premiações.


As inscrições para desenvolvedores interessados em participar seguem abertas até sexta-feira (6). O evento será realizado no Sesi Jardim da Penha, em Vitória, nos dias 20 e 21 de novembro. Na sexta-feira, a programação acontece das 12h às 21h. Já no sábado, o público poderá visitar o espaço das 9h30 às 20h.


Ao todo, serão quatro mostras: a Competitiva de Games Capixabas, a Amazônia de Games, a Competitiva do Sistema S para Games e a Govtech. As iniciativas contemplam desde jogos desenvolvidos por profissionais e equipes independentes até projetos que utilizam a tecnologia dos games para propor soluções a desafios da administração pública.

Gamer
Gamer Studio e Cia
Produção capixaba em destaque

Com 30 vagas disponíveis, a Mostra Competitiva de Games Capixabas receberá jogos completos, demonstrações e versões de teste desenvolvidos por profissionais ou equipes do Espírito Santo. Dez projetos serão avaliados por um júri técnico, enquanto outros 20 ficarão disponíveis para experimentação do público.


Os vencedores das categorias júri técnico e votação popular receberão R$ 4,5 mil cada, além de troféu e uma vaga na delegação da Headscon que participará da Gamescom LATAM 2026.

Jogos de diferentes regiões do Brasil

A Mostra Competitiva do Sistema S também terá espaço para a produção nacional. Serão selecionados dez jogos de diferentes regiões do país, sendo metade das vagas reservada a projetos capixabas.


Nesse caso, o público será responsável por escolher os três destaques da mostra. Os vencedores dividirão R$ 6 mil em prêmios: R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro.


Outra atração será a Mostra Amazônia de Games, que reunirá 30 jogos participantes de edições anteriores da competição voltada à Amazônia Legal. Diferentemente das categorias competitivas, o espaço terá caráter expositivo, permitindo que os visitantes conheçam e experimentem as produções. Haverá votação popular para eleger o jogo de maior destaque, que receberá troféu, certificado e selo digital de reconhecimento.


Já a Mostra Govtech apresentará seis projetos desenvolvidos no Govtech Games Acre. Os jogos foram criados para propor soluções a desafios reais enfrentados por órgãos públicos e serão apresentados em formato de exposição, sem disputa ou premiação. A proposta é demonstrar como recursos e tecnologias do universo dos games podem ser aplicados para aprimorar serviços e processos da administração pública.


Além de experimentar os jogos e participar das votações, os visitantes poderão conhecer projetos de diferentes regiões brasileiras e entrar em contato com profissionais, estudantes, empresas e instituições ligadas ao setor. A iniciativa busca estimular a troca de experiências e ampliar as oportunidades para o mercado de desenvolvimento de games.

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