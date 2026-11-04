Vitória recebe mostra com até 76 jogos e R$ 15 mil em prêmios; inscrições estão abertas

Quem gosta de games terá a oportunidade de conhecer de perto produções independentes de diferentes partes do país, experimentar novos jogos e até ajudar a escolher os vencedores de uma competição. A programação da Headscon XP ES 2026 contará com quatro mostras dedicadas ao universo dos games, reunindo até 76 projetos e R$ 15 mil em premiações.





As inscrições para desenvolvedores interessados em participar seguem abertas até sexta-feira (6). O evento será realizado no Sesi Jardim da Penha, em Vitória, nos dias 20 e 21 de novembro. Na sexta-feira, a programação acontece das 12h às 21h. Já no sábado, o público poderá visitar o espaço das 9h30 às 20h.





Ao todo, serão quatro mostras: a Competitiva de Games Capixabas, a Amazônia de Games, a Competitiva do Sistema S para Games e a Govtech. As iniciativas contemplam desde jogos desenvolvidos por profissionais e equipes independentes até projetos que utilizam a tecnologia dos games para propor soluções a desafios da administração pública.