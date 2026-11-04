O que escolhemos ver

No filme O Sexto Sentido (1999), Cole conta ao psicólogo infantil Malcolm Crowe que vê pessoas mortas. Elas não sabem que morreram. “Só veem o que querem ver”, diz o menino.





Para nós, que até segunda ordem estamos vivos, fica a provocação: enxergar basta para compreender? O psicanalista francês Jacques Lacan, no exemplo dos três prisioneiros, distingue o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir.





Pois bem, prezado leitor, voltemos ao filme. Malcolm tenta abrir a porta do porão e procura a chave nos bolsos, sem enxergar o aparador com livros que bloqueia a passagem. O gesto se repete: a porta parece apenas trancada. No desfecho, percebe a barreira e compreende que havia morrido. Ganha sentido a fala de Cole: os mortos só veem o que querem ver.