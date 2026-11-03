O INSS conhece toda a sua história de trabalho?

Muitos trabalhadores passam décadas trabalhando, contribuindo para a Previdência Social e construindo a expectativa de uma aposentadoria tranquila. O que nem todos sabem é que, ao chegar o momento de solicitar o benefício, podem descobrir que parte de sua trajetória profissional não está devidamente registrada nos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





Um vínculo de emprego que não aparece no cadastro, uma remuneração divergente ou um período de contribuição que precisa ser comprovado podem gerar dificuldades justamente quando o trabalhador mais espera que seus direitos sejam reconhecidos.





É por isso que o planejamento previdenciário não deve começar apenas quando a aposentadoria se aproxima. Ele começa com o conhecimento da própria história profissional e com a verificação de como essa trajetória está registrada perante a Previdência Social.





O Cadastro Nacional de Informações Sociais, conhecido como CNIS, é um dos principais instrumentos para essa conferência. Nele estão reunidas informações sobre vínculos empregatícios, remunerações e contribuições previdenciárias. Esses registros são utilizados na análise dos benefícios, mas precisam corresponder, tanto quanto possível, à realidade do histórico de trabalho do segurado.