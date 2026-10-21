Voto no segundo turno também vale como prova de vida no INSS

Aposentados, pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que forem às urnas no próximo domingo (25) para o segundo turno das Eleições 2026 poderão atualizar a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de forma automática.





A validação ocorre graças ao compartilhamento de dados de comparecimento entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Instituto Nacional do Seguro Social, evitando a necessidade de deslocamento dos segurados até agências previdenciárias ou bancos.





Para quem não comparecer às urnas, o INSS reforça que o não comparecimento não gera o bloqueio automático do pagamento, pois o órgão continua realizando o cruzamento de informações em outras bases de dados públicas para confirmar a situação do titular.





Além disso, a presença de quem não votou no primeiro turno, mas comparecer no segundo, também será considerada para o processo. Vale destacar ainda que a comprovação de vida não guarda qualquer relação com a liberação de empréstimo consignado, que segue critérios próprios de aprovação.





A prova de vida é uma verificação anual obrigatória para garantir a continuidade dos pagamentos. Caso o INSS não consiga confirmar os dados do beneficiário pelo cruzamento das bases públicas, o próprio instituto enviará uma notificação informando sobre a necessidade de regularização.





Se for notificado, o cidadão pode realizar o procedimento pelo aplicativo ou site Meu INSS ou diretamente no banco onde recebe o benefício. A consulta sobre a situação cadastral pode ser feita pelo portal Meu INSS ou pelo telefone 135.