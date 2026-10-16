INSS planeja criar serviço de teleperícia em mais duas cidades do ES

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) planeja expandir o serviço de teleperícia, conhecido como Perícia Conectada, para as agências de Alegre e Nova Venécia.





Hoje, a modalidade já está em funcionamento nos municípios de Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiros, São Mateus e Sooretama. A possibilidade de ampliação foi confirmada pela gerente-executiva do órgão no Espírito Santo, Melania Marques.





Segundo ela, a expansão busca aproximar o atendimento dos cidadãos e reduzir a necessidade de deslocamentos por longas distâncias.

