INSS planeja criar serviço de teleperícia em mais duas cidades do ES

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) planeja expandir o serviço de teleperícia, conhecido como Perícia Conectada, para as agências de Alegre e Nova Venécia.
Hoje, a modalidade já está em funcionamento nos municípios de Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiros, São Mateus e Sooretama. A possibilidade de ampliação foi confirmada pela gerente-executiva do órgão no Espírito Santo, Melania Marques.
Segundo ela, a expansão busca aproximar o atendimento dos cidadãos e reduzir a necessidade de deslocamentos por longas distâncias.
O agendamento do serviço pode ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
O formato atua com atendimento pericial realizado por videoconferência com um perito médico federal, em uma Agência da Previdência Social. A unidade disponibiliza os equipamentos necessários, que também conta com o suporte de um servidor do INSS.
A iniciativa tem como objetivo reduzir o deslocamento para outros municípios, principalmente de moradores do interior.