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Teleperícia

INSS planeja criar serviço de teleperícia em mais duas cidades do ES

O Perícia Conectada já está disponível em cinco municípios do Espírito Santo

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 11:05

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

16 out 2026 às 11:05
Agência do INSS, órgão que planeja ampliar serviço no interior do Estado Guilherme Ferrari | GZ

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) planeja expandir o serviço de teleperícia, conhecido como Perícia Conectada, para as agências de Alegre e Nova Venécia.


Hoje, a modalidade já está em funcionamento nos municípios de Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiros, São Mateus e Sooretama.  A possibilidade de ampliação foi confirmada pela gerente-executiva do órgão no Espírito Santo, Melania Marques.

 Segundo ela, a expansão busca aproximar o atendimento dos cidadãos e reduzir a necessidade de deslocamentos por longas distâncias. 

Como funciona

O agendamento do serviço pode ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.


O formato atua com atendimento pericial realizado por videoconferência com um perito médico federal, em uma Agência da Previdência Social. A unidade disponibiliza os equipamentos necessários, que também conta com o suporte de um servidor do INSS.


A iniciativa tem como objetivo reduzir o deslocamento para outros municípios, principalmente de moradores do interior. 

Veja yambém 

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