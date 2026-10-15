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Transtornos

Trânsito parado nas principais avenidas de Vitória na volta para casa

Congestionamentos foram registrados na Capital desde o fim da manhã, quando um caminhão com carga de terra tombou na Avenida Fernando Ferrari

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 17:35

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

15 out 2026 às 17:35
Principais vias de Vitória congestionadas no fim da tarde desta quinta (15)
Waze

O tombamento de um caminhão carregado de terra na Avenida Fernando Ferrari, no fim da manhã desta quinta-feira (15), provocou reflexos e fortes retenções nas principais vias de Vitória. Mesmo por volta das 16h30, horas após o acidente, aplicativos de mobilidade registravam grande lentidão no tráfego da Capital.


O acidente ocorreu próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no sentido Serra. Por conta do impacto e do espalhamento da carga, duas das três faixas da pista ficaram interditadas por horas. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, duas faixas foram liberadas por volta das 15h30, mas o veículo ainda ocupava a terceira faixa. No início da noite, o caminhão foi retirado.


O bloqueio em uma das principais avenidas de Vitória gerou um grande gargalo no tráfego durante todo o dia. Com o horário de pico, a retenção se intensificou.

Congestionamento também no sentido Vila Velha

Aplicativos de mobilidade também indicavam um segundo acidente, na Avenida Nossa Senhora da Penha, provocando congestionamento para os motoristas que seguiam no sentido Terceira Ponte. 


Durante a tarde, três ocorrências na Terceira Ponte também contribuíram para o congestionamento em Vitória. Segundo a Ceturb-ES, houve um acidente no sentido Vila Velha e dois casos de veículos com pane. A companhia informou que as pistas estão liberadas, mas ainda há reflexos no trânsito.

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