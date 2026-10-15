Trânsito parado nas principais avenidas de Vitória na volta para casa

O tombamento de um caminhão carregado de terra na Avenida Fernando Ferrari, no fim da manhã desta quinta-feira (15), provocou reflexos e fortes retenções nas principais vias de Vitória. Mesmo por volta das 16h30, horas após o acidente, aplicativos de mobilidade registravam grande lentidão no tráfego da Capital.





O acidente ocorreu próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no sentido Serra. Por conta do impacto e do espalhamento da carga, duas das três faixas da pista ficaram interditadas por horas. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, duas faixas foram liberadas por volta das 15h30, mas o veículo ainda ocupava a terceira faixa. No início da noite, o caminhão foi retirado.





O bloqueio em uma das principais avenidas de Vitória gerou um grande gargalo no tráfego durante todo o dia. Com o horário de pico, a retenção se intensificou.