Acidentes complicam o trânsito na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Dois acidentes impactam o trânsito nos dois sentidos da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, nesta quinta-feira (15). Eles ocorreram próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, envolvendo um motociclista, no sentido Vitória.





Já no sentido contrário, um caminhão com carga de terra tombou, próximo ao Bar do Mãozinha, e a avenida foi parcialmente interditada.





A reportagem tenta mais informações sobre os acidentes com a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória.