Carreta tomba e espalha mercadorias na ES 248 em Colatina

Uma carreta tombou e espalhou mercadorias na ES 248, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (15). Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o motorista não se feriu, e o trânsito passou a funcionar no sistema de pare e siga.





Oveículo seguia no sentido Linhares e transportava produtos como farinha, óleo, leite e papel higiênico. A carreta já foi removida da pista, e trabalhadores atuam na limpeza do local.





A reportagem procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para obter mais informações, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.