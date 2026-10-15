Montadora chinesa quer ajudar ES a produzir carros elétricos 100% nacionais

Para conseguir tal objetivo, a estratégia adotada pelas companhias é de já começar a montagem dos carros, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, a partir do modelo FKD. A montagem dos carros vai ser baseada em módulos e subconjuntos maiores do veículo, como pré-montados.





O modelo DKD é quando o veículo já vem praticamente pronto, com poucas peças desmontadas; e o CKD, quando o carro está totalmente desmontado.





Para chegar ao CKD, será necessário trazer a tecnologia chinesa, já que nessa modalidade praticamente tudo é produzido no próprio país onde o veículo é montado, uma vez que grande parte dos componentes do carro é comprado com fornecedores locais.