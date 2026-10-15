Outubro é mês de prevenção: 7 dicas para cuidar da saúde e não ignorar os sinais do corpo

Este mês é marcado por campanhas importantes de conscientização, como o Outubro Rosa e o Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral), celebrado em 29 de outubro. O período também reforça a importância dos cuidados com a saúde cardiovascular, reprodutiva e masculina. Abaixo, especialistas destacam atitudes que podem fazer diferença na prevenção e no diagnóstico precoce.