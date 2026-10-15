Quaest: quase um terço dos eleitores do ES definiu voto para governo na última semana

Nova rodada de pesquisa mostra que 28% dos eleitores capixabas definiram sua escolha para o governo do Espírito Santo apenas na última semana do pleito no primeiro turno . O índice representa quase um terço do eleitorado ouvido na consulta. Quaest contratada pela TV Gazeta





Conforme o levantamento, 12% dos entrevistados dizem ter definido o voto para governador na última semana antes do primeiro turno. Outros 4% afirmam que a decisão ocorreu entre a sexta-feira e o sábado que antecederam a votação. No mesmo recorte, 12% informam que a escolha do candidato aconteceu no próprio dia da eleição.





Os que afirmam ter definido o voto antes mesmo de a campanha começar totalizam 42%, enquanto os que definiram no começo da campanha somam 26%. Os que não responderam a esse tópico do questionamento somam 4%.





Esta é a primeira consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno de votação. No primeiro turno, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou à frente, com 49,65% dos votos válidos, enquanto o governador e candidato à reeleição (MDB) obteve 34,06%. Ricardo Ferraço (MDB)