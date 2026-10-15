Quaest: quase um terço dos eleitores do ES definiu voto para governo na última semana

A sondagem foi realizada com base em 1.098 entrevistas presenciais entre os dias 10 e 13 deste mês.
Outro dado registrado nesta nova rodada de pesquisa Quaest aponta que 84% dos eleitores ouvidos pelo instituto consideram definitiva sua escolha de voto no segundo turno do pleito. Em agosto, eram 59%; em setembro, 63%; em 3 de outubro, 80%.
O mesmo recorte do levantamento indica que 15% dos entrevistados admitem mudar de ideia até o dia da votação. Em 26 de agosto, eram 41%; em setembro, 37%; em 3 de outubro, 20%.
O cenário de decisão ainda revela que a escolha é definitiva para 89% dos eleitores que dizem ter Pazolini como opção de voto. Já 11% dos que afirmam escolher o ex-prefeito admitem mudar de voto até o dia do pleito. Por fim, 80% dos que mencionam intenção de voto em Ferraço dizem não mudar de candidato até a eleição, enquanto 20% admitem essa possibilidade.
Eleições 2026
Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.