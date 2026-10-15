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Eleições 2026

Quaest: quase um terço dos eleitores do ES definiu voto para governo na última semana

No primeiro turno, 28% dos eleitores capixabas deixaram para escolher candidato próximo à data da votação, segundo pesquisa divulgada na quarta-feira (14)

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 12:05

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

15 out 2026 às 12:05
Quase um terço dos eleitores do ES definiu voto para governo na última semana
84% dos eleitores dizem que a escolha do voto no segundo turno é definitiva Arte AG
Nova rodada de pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta mostra que 28% dos eleitores capixabas definiram sua escolha para o governo do Espírito Santo apenas na última semana do pleito no primeiro turno. O índice representa quase um terço do eleitorado ouvido na consulta.

Conforme o levantamento, 12% dos entrevistados dizem ter definido o voto para governador na última semana antes do primeiro turno. Outros 4% afirmam que a decisão ocorreu entre a sexta-feira e o sábado que antecederam a votação. No mesmo recorte, 12% informam que a escolha do candidato aconteceu no próprio dia da eleição.

Os que afirmam ter definido o voto antes mesmo de a campanha começar totalizam 42%, enquanto os que definiram no começo da campanha somam 26%. Os que não responderam a esse tópico do questionamento somam 4%.

Esta é a primeira consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno de votação. No primeiro turno, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou à frente, com 49,65% dos votos válidos, enquanto o governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB) obteve 34,06%. 


A sondagem foi realizada com base em 1.098 entrevistas presenciais entre os dias 10 e 13 deste mês.

Decisão de voto é definitiva para 84% dos eleitores do ES

Outro dado registrado nesta nova rodada de pesquisa Quaest aponta que 84% dos eleitores ouvidos pelo instituto consideram definitiva sua escolha de voto no segundo turno do pleito. Em agosto, eram 59%; em setembro, 63%; em 3 de outubro, 80%.


O mesmo recorte do levantamento indica que 15% dos entrevistados admitem mudar de ideia até o dia da votação. Em 26 de agosto, eram 41%; em setembro, 37%; em 3 de outubro, 20%.


O cenário de decisão ainda revela que a escolha é definitiva para 89% dos eleitores que dizem ter Pazolini como opção de voto. Já 11% dos que afirmam escolher o ex-prefeito admitem mudar de voto até o dia do pleito. Por fim, 80% dos que mencionam intenção de voto em Ferraço dizem não mudar de candidato até a eleição, enquanto 20% admitem essa possibilidade.

Eleições 2026

Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.

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