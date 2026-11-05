MPES e Polícia Civil investigam listas de boicote por posicionamento político

Após uma sucessão de episódios envolvendo a criação e disseminação de listas de boicote a comerciantes e profissionais por posicionamento político, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Civil passaram a investigar os casos. A listagem circulou por ao menos 15 municípios capixabas e tinha como alvo aqueles que teriam contribuído para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Os envolvidos podem ser responsabilizados nas áreas eleitoral, criminal, trabalhista ou cível, a depender do que for constatado durante a investigação.





O Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael), do Ministério Público, informou que recebeu denúncias sobre as listas que circulam pelo Estado e os casos estão sendo analisados com base em orientações do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais (Gnace), ligado ao Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG).