A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pós-eleições

MPES e Polícia Civil investigam listas de boicote por posicionamento político

As instituições receberam denúncias e estão apurando os casos registrados no Espírito Santo, que já alcançaram pelo menos 15 municípios

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 13:24

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 nov 2026 às 13:24

Após uma sucessão de episódios envolvendo a criação e disseminação de listas de boicote a comerciantes e profissionais por posicionamento político, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Civil passaram a investigar os casos. A listagem circulou por ao menos 15 municípios capixabas e tinha como alvo aqueles que teriam contribuído para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 


Os envolvidos podem ser responsabilizados nas áreas eleitoral, criminal, trabalhista ou cível, a depender do que for constatado durante a investigação. 


O Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael), do Ministério Público, informou que recebeu denúncias sobre as listas que circulam pelo Estado e os casos estão sendo analisados com base em orientações do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais (Gnace), ligado ao Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG).

Publicações nas redes sociais incentiva a não contratação de petistas após o segundo turno das eleições de 2026
Listas de boicote e publicações incentivando demissões de eleitores de Lula circularam pelo ES  Divulgação/Redes sociais

O conselho emitiu uma nota pública nesta quarta-feira (4) em que destaca que a liberdade de manifestação política, assegurada pela Constituição Federal, não autoriza a prática de condutas criminosas como xenofobia, ameaças, perseguições, assédio, discriminação e represálias motivadas por preferências político-partidárias ou pelo resultado das eleições presidenciais de 2026.


No documento, o colegiado frisa a necessidade de respeito aos direitos fundamentais, ao pluralismo político e à dignidade das pessoas.


Então, para padronizar a atuação das promotorias de Justiça no país diante de casos como o da lista de boicote, o conselho, por meio do grupo de coordenadores eleitorais, definiu orientações técnicas. Foram estabelecidas diretrizes para o tratamento de notícias de fato relacionadas a assédio eleitoral, perseguições profissionais, boicotes econômicos e manifestações discriminatórias.


Assim, o Ministério Público deve adotar as providências cabíveis e encaminhar os casos aos órgãos competentes para investigação e responsabilização no âmbito eleitoral, criminal, trabalhista ou cível, conforme a natureza das condutas identificadas.


"Importante salientar que um mesmo fato pode produzir repercussões em diferentes esferas de responsabilização. Além de eventual relevância eleitoral, os casos podem envolver infrações penais de competência da Justiça comum ou violações a direitos trabalhistas de competência da Justiça do Trabalho", reforça o MPES. 

Veja Também 

Post com retratação determinada pela Justiça foi publicado no perfil da advogada Roberta Bravim

Advogada do ES é obrigada pela Justiça a se retratar após incentivar demissão por voto

Sede da OAB-ES

Advogada é demitida da OAB-ES após publicação com ameaças a petistas

Print de troca de mensagens do procurador foi anexado à portaria da Prefeitura de Barra de São Francisco para investigação

Prefeitura do ES apura atuação de procurador em lista de boicote a comércios

Intertítulo
Em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, a lista de boicote circulou e está sendo investigada. A Polícia Civil afirma que cinco vítimas residentes na cidade estiveram na delegacia no último dia 29 e registraram um boletim por calúnia e difamação. 

O caso segue sob investigação e os policiais trabalham pela identificação e responsabilização dos envolvidos. 

A Polícia Civil orienta, em nota, que vítimas desse tipo de ocorrência realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou fazer o boletim pela internet, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que possa tomar conhecimento dos fatos e dar início às investigações.

A instituição ressalta que a colaboração da população é fundamental para o trabalho policial e pode ser feita de maneira anônima pelo Disque-Denúncia 181 que, agora, dispõe de três canais:

Telefone: 181;
Aplicativo de mensagem: 27 99253-8181, seguindo o passo a passo do atendimento virtual. 

"Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", garante a Polícia Civil.

Leia mais:

MPES e Polícia Civil investigam listas de boicote por posicionamento político

Eleições 2026: deu zebra

Os partidos que cresceram e os que encolheram após as eleições no ES

Pazolini anuncia secretário de Obras de Vitória na equipe de transição de governo

Emissão de título de eleitor e transferência: serviços eleitorais são retomados

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 MPES Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras na Grande Vitória
Canetas emagrecedoras do Paraguai eram vendidas até em rifa no ES
Imagem de destaque
Licença-maternidade unificada: STF corrige uma dívida histórica
Imagem de destaque
Incenso de canela, louro ou patchouli? Saiba quais utilizar em rituais para atrair prosperidade e abundância

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.