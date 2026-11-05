Licença-maternidade unificada: STF corrige uma dívida histórica

O mérito da tese vencedora está em deslocar o centro do debate: a licença-maternidade não é benefício atrelado ao vínculo empregatício, mas direito voltado, sobretudo, à proteção da criança. É nos primeiros meses, de vida ou de convivência, na adoção, que se constroem os vínculos essenciais ao desenvolvimento infantil. Não havia razão constitucional para esse período ser mais curto apenas por a mãe ser servidora, militar, ou pelo vínculo ter nascido da adoção. Os precedentes da própria Corte, formados entre 2024 e 2025, já convergiam nesse sentido.

Um ponto sensível é a contagem do prazo em partos prematuros, quando mãe e bebê ficam internados por semanas. Pela nova regra, o afastamento conta a partir do nono mês de gestação, do parto ou da alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe (o que ocorrer por último), evitando que o convívio familiar seja consumido dentro do hospital. Na adoção, o marco é a data da adoção ou da guarda.