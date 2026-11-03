Pazolini anuncia secretário de Obras de Vitória na equipe de transição de governo

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou a entrada do engenheiro civil e atual secretário municipal de Obras de Vitória, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, na equipe de transição do governo estadual. Ele integra a administração da Capital desde janeiro de 2021, quando Pazolini assumiu a prefeitura.





O objetivo, segundo a assessoria de comunicação do ex-prefeito, é que Perin atue, principalmente, no planejamento de ações nas áreas de infraestrutura, obras públicas e mobilidade.





Perin é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), possui pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, também pela Ufes, e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getulio Vargas (FGV).





Antes de entrar na gestão municipal, de 2014 a 2020, o engenheiro atuou no Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), exercendo cargos de diretor de Engenharia, diretor-geral e diretor de Operações.