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Planejamento para 2027

Pazolini anuncia secretário de Obras de Vitória na equipe de transição de governo

Engenheiro civil vai atuar no planejamento de ações nas áreas de infraestrutura, obras públicas e mobilidade

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 11:56

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

03 nov 2026 às 11:56
Gustavo Perin Medeiros Teixeira, secretario de obras e habitação de Vitória
Gustavo Perin integra administração de Vitória desde 2021. Carlos Alberto Silva

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou a entrada do engenheiro civil e atual secretário municipal de Obras de Vitória, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, na equipe de transição do governo estadual. Ele integra a administração da Capital desde janeiro de 2021, quando Pazolini assumiu a prefeitura. 


O objetivo, segundo a assessoria de comunicação do ex-prefeito, é que Perin atue, principalmente, no planejamento de ações nas áreas de infraestrutura, obras públicas e mobilidade.


Perin é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), possui pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, também pela Ufes, e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getulio Vargas (FGV).


Antes de entrar na gestão municipal, de 2014 a 2020, o engenheiro atuou no Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), exercendo cargos de diretor de Engenharia, diretor-geral e diretor de Operações.

Veja também 

Gustavo Perin integra administração de Vitória desde 2021.

Pazolini anuncia secretário de Obras de Vitória na equipe de transição de governo

Perin também foi secretário municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha e secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos de Viana. Ele já exerceu, no governo do Estado, funções na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), como gerente de Planejamento e Edificações, e na Secretaria de Educação (Sedu).


“A chegada de Gustavo Perin amplia a participação de profissionais com experiência técnica e conhecimento da estrutura administrativa estadual nos trabalhos de transição”, diz o anúncio. 


O nome de Erick Musso, presidente estadual do Republicanos e ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ales), foi o primeiro anunciado por Pazolini como integrante da equipe. Musso é coordenador do grupo.

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