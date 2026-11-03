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Pentacampeã mundial

Neymara Carvalho volta a disputar o Circuito Capixaba de bodyboarding

Pentacampeã mundial está inscrita na primeira etapa feminina da temporada, nos dias 7 e 8 de novembro, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 12:54

Redação

Redação

Publicado em 

03 nov 2026 às 12:54
Neymara Carvalho e Luna Hardman disputam Circuito Mundial de Bodyboarding
Neymara Carvalho e Luna Hardman disputam Circuito Mundial de Bodyboarding Divulgação

A pentacampeã mundial de bodyboarding Neymara Carvalho está de volta às disputas do Circuito Capixaba. A atleta, recordista mundial de títulos da modalidade, vai participar da primeira etapa da categoria feminina desta edição, marcada para os dias 7 e 8 de novembro, na praia de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.


Depois de alguns anos afastada das etapas estaduais, Neymara retoma a participação no circuito e espera reencontrar o ambiente das competições locais. O retorno também será uma oportunidade de acompanhar de perto o desempenho das atletas capixabas nas ondas.


Já inscrita na etapa, a bodyboarder está na expectativa por boas condições do mar para a disputa.


“Estou animada para competir no Espírito Santo, depois de muitos anos sem participar das etapas estaduais e brasileiras. Será uma honra relembrar bons momentos que vivi nas competições locais. Espero que venha um swell, com boas ondas, para que todas as meninas possam mostrar seu potencial”, afirma a atleta.

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