Seu intestino muda quando você viaja? Entenda por que isso acontece

A redução do consumo de fibras é um dos fatores que podem contribuir para a constipação. Nas férias, frutas, verduras e cereais integrais muitas vezes dão lugar a lanches rápidos e alimentos com menor teor de fibras. Além disso, algumas pessoas diminuem a ingestão de água para evitar paradas durante o trajeto, o que também pode dificultar o funcionamento intestinal.