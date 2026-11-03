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Seu intestino muda quando você viaja? Entenda por que isso acontece

Alterações nos horários, na alimentação e no consumo de água podem provocar prisão de ventre ou mudanças no ritmo intestinal

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 14:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 nov 2026 às 14:13
Mudanças na alimentação e na rotina podem afetar o funcionamento intestinal durante as viagens (Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock)
Mudanças na alimentação e na rotina podem afetar o funcionamento intestinal durante as viagens Crédito: Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock

Viajar é sinônimo de descanso e mudança de rotina, mas, para algumas pessoas, também pode significar desconforto intestinal. Prisão de ventre, sensação de estufamento e dificuldade para evacuar são queixas que podem surgir durante as férias, mesmo entre quem costuma ter o intestino regulado.

Segundo Karoline Honorato Brunácio, coordenadora de Nutrição da Faculdade Anhanguera, isso acontece porque o funcionamento intestinal é influenciado por hábitos como alimentação, hidratação, atividade física e horários das refeições.

“Durante uma viagem, é comum consumir alimentos diferentes, beber menos água e mudar os horários habituais. Essas alterações podem interferir no trânsito intestinal , especialmente em pessoas que já apresentam maior sensibilidade”, explica.

A redução do consumo de fibras é um dos fatores que podem contribuir para a constipação. Nas férias, frutas, verduras e cereais integrais muitas vezes dão lugar a lanches rápidos e alimentos com menor teor de fibras. Além disso, algumas pessoas diminuem a ingestão de água para evitar paradas durante o trajeto, o que também pode dificultar o funcionamento intestinal.

Manter a hidratação mesmo durante os deslocamentos ajuda a evitar mudanças no trânsito intestinal (Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock)
Manter a hidratação mesmo durante os deslocamentos ajuda a evitar mudanças no trânsito intestinal Crédito: Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock

Como evitar o desconforto durante as férias?

Para manter a regularidade intestinal, Karoline Honorato Brunácio recomenda incluir fontes de fibras nas refeições, como frutas, legumes e aveia, além de beber água ao longo do dia. Caminhadas e outras atividades físicas também podem contribuir para o funcionamento do intestino.

Outro cuidado importante é evitar adiar a ida ao banheiro. A mudança de ambiente pode causar desconforto em algumas pessoas, mas ignorar repetidamente a vontade de evacuar pode favorecer a prisão de ventre.

“Não é necessário deixar de experimentar os alimentos típicos do destino. O ideal é buscar equilíbrio, manter a hidratação e incluir fontes de fibras na alimentação. Pequenos cuidados ajudam a reduzir os desconfortos sem comprometer a experiência da viagem”, orienta a nutricionista.

Caso as alterações persistam ou sejam acompanhadas de sintomas como dor abdominal intensa, sangue nas fezes ou vômitos, é importante procurar avaliação médica.

Por Priscila Dezidério

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