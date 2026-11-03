Três pessoas morreram em acidentes nas BRs do ES durante feriadão de Finados

Um motorista de 44 anos morreu em uma colisão frontam entre dois carros na madrugada de sábado (31), no km 20,8 da BR-262, em Viana, na Grande Vitória.





Segundo a PRF, um Toyota Corolla seguia no sentido Viana–Cariacica quando uma Fiat Strada, que trafegava na direção contrária, teria invadido a contramão, provocando a batida.





O condutor da Strada morreu no local. No Corolla, ficaram feridos o motorista e três passageiros: um homem e duas mulheres.