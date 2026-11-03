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Três pessoas morreram em acidentes nas BRs do ES durante feriadão de Finados

Balanço da PRF aponta 17 acidentes, sendo dez graves, e 24 feridos entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2)

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 14:52

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

03 nov 2026 às 14:52
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Reprodução Facebook PRF

Três pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado de Finados. Segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 17 acidentes entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), dos quais dez foram considerados graves.

Acidente na Grande Vitória 

Um motorista de 44 anos morreu em uma colisão frontam entre dois carros na madrugada de sábado (31), no km 20,8 da BR-262, em Viana, na Grande Vitória


Segundo a PRF, um Toyota Corolla seguia no sentido Viana–Cariacica quando uma Fiat Strada, que trafegava na direção contrária, teria invadido a contramão, provocando a batida.


O condutor da Strada morreu no local. No Corolla, ficaram feridos o motorista e três passageiros: um homem e duas mulheres.

Acidente em Aracruz 

Um motorista de 51 anos morreu após uma colisão entre uma carreta e um carro na noite de sexta-feira (30), na BR 101, em Aracruz, no Norte do Estado.


De acordo com os levantamentos realizados no local pela PRF, o carro seguia no sentido Linhares, enquanto a carreta trafegava na direção de Vitória. O condutor do automóvel morreu no local. Já o outro motorista, de 31 anos, não ficou ferido.

Colatina 
Um motociclista morreu após uma colisão com um carro na noite de segunda-feira (2), no km 36 da BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. 

Segundo informações são preliminares da PRF, o acidente envolveu uma motocicleta e um GWM Haval H6. O motociclista morreu no local. Até a publicação da reportagem, não havia informações confirmadas sobre o estado de saúde do motorista do carro.
Fiscalização nas rodovias 

Durante os quatro dias de Operação Finados, a PRF fiscalizou 1.443 veículos e 1.772 pessoas nas rodovias federais do Espírito Santo. Também foram realizados 1.233 testes de alcoolemia, utilizados para verificar a presença de álcool no organismo dos motoristas.


Ao todo, os policiais registraram 532 infrações de trânsito e detiveram nove pessoas. Entre as principais irregularidades identificadas estavam o não uso do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas e circulação de veículos sem licenciamento regular.


A fiscalização também teve atenção especial ao transporte coletivo de passageiros. Segundo a PRF, 960 ônibus foram abordados para verificação das condições de segurança, da documentação dos veículos e da regularidade dos motoristas.


As equipes ainda realizaram ações educativas para orientar passageiros sobre a importância do cinto de segurança, o transporte adequado de bagagens e a prevenção do assédio e da violência contra mulheres.

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