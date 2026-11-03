Duas cachaças capixabas ganham ouro em concurso mundial

As cachaças capixabas Fracalossi e GG receberam a Grande Medalha de Ouro (maior pontuação do concurso) no Concurso Mundial de Bruxelas 2026, considerada a maior competição de destilados do mundo. A outra capixaba premiada, com Medalha de Prata, foi a Mais Uma.





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Com mais de 30 anos de história, o Concurso Mundial de Bruxelas é itinerante, ou seja, é realizado a cada ano em um país diferente. Neste ano, a competição foi realizada na Ilha da Madeira, em Portugal, de 16 a 18 de outubro, com a participação de 30 países e 35 jurados internacionais, que avaliaram 417 amostras.





A avaliação é realizada às cegas: os especialistas internacionais avaliam as bebidas sem conhecer a marca, e o regulamento limita o total de medalhas concedidas a, no máximo, 33% das amostras participantes.