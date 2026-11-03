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Leonel Ximenes

Duas cachaças capixabas ganham ouro em concurso mundial

Outro alambique do ES conquistou medalha de prata na competição que avalia os melhores destilados do mundo

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 15:06

Públicado em 

03 nov 2026 às 15:06
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
As cachaças capixabas premiadas no Mundial da Bélgica
As cachaças capixabas premiadas no Mundial da Bélgica Divulgação

As cachaças capixabas Fracalossi e GG receberam a Grande Medalha de Ouro (maior pontuação do concurso) no Concurso Mundial de Bruxelas 2026, considerada a maior competição de destilados do mundo. A outra capixaba premiada, com Medalha de Prata, foi a Mais Uma.


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Com mais de 30 anos de história, o Concurso Mundial de Bruxelas é itinerante, ou seja, é realizado a cada ano em um país diferente. Neste ano, a competição foi realizada na Ilha da Madeira, em Portugal, de 16 a 18 de outubro, com a participação de 30 países e 35 jurados internacionais, que avaliaram 417 amostras.


A avaliação é realizada às cegas: os especialistas internacionais avaliam as bebidas sem conhecer a marca, e o regulamento limita o total de medalhas concedidas a, no máximo, 33% das amostras participantes. 

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As premiações são divididas em três categorias: Grande Ouro (maior pontuação do concurso), Ouro e Prata. 


A Fracalossi é de João Neiva, a GG é de Rio Bananal e a Mais Uma tem sede em Domingos Martins.


No ano passado, a Cachaçaria Fracalossi levou a medalha de ouro no concurso promovido na cidade de Jalisco, no México. A Cachaçaria GG, por sua vez, conquistou duas medalhas de prata. Além da cachaça, o alambique de Domingos Martins também produz gin e vodca.


O Espírito Santo já teve outros nomes reconhecidos no mesmo concurso, como o Alambique Princesa Isabel, de Linhares, que conquistou Medalha Grande Ouro e Ouro em 2021, além de uma Prata em 2023.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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