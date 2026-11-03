Duas cachaças capixabas ganham ouro em concurso mundial

As cachaças capixabas Fracalossi e GG receberam a Grande Medalha de Ouro (maior pontuação do concurso) no Concurso Mundial de Bruxelas 2026, considerada a maior competição de destilados do mundo. A outra capixaba premiada, com Medalha de Prata, foi a Mais Uma.
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Com mais de 30 anos de história, o Concurso Mundial de Bruxelas é itinerante, ou seja, é realizado a cada ano em um país diferente. Neste ano, a competição foi realizada na Ilha da Madeira, em Portugal, de 16 a 18 de outubro, com a participação de 30 países e 35 jurados internacionais, que avaliaram 417 amostras.
A avaliação é realizada às cegas: os especialistas internacionais avaliam as bebidas sem conhecer a marca, e o regulamento limita o total de medalhas concedidas a, no máximo, 33% das amostras participantes.
As premiações são divididas em três categorias: Grande Ouro (maior pontuação do concurso), Ouro e Prata.
A Fracalossi é de João Neiva, a GG é de Rio Bananal e a Mais Uma tem sede em Domingos Martins.
No ano passado, a Cachaçaria Fracalossi levou a medalha de ouro no concurso promovido na cidade de Jalisco, no México. A Cachaçaria GG, por sua vez, conquistou duas medalhas de prata. Além da cachaça, o alambique de Domingos Martins também produz gin e vodca.
O Espírito Santo já teve outros nomes reconhecidos no mesmo concurso, como o Alambique Princesa Isabel, de Linhares, que conquistou Medalha Grande Ouro e Ouro em 2021, além de uma Prata em 2023.
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