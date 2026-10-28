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Leonel Ximenes

Supermercado no ES fecha 10 meses após abrir. E aponta o “culpado”

Loja, aberta em dezembro de 2025, faz parte de uma rede que tem mais três unidades

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

28 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Filial da Rede Show Supermercados de Ponta da Fruta: funcionários foram remanejados
Filial da Rede Show Supermercados de Ponta da Fruta: funcionários foram remanejados Divulgação

Inaugurada em dezembro de 2025, época pródiga em vendas por causa das festas de fim de ano, a unidade da Rede Show Supermercados de Ponta da Fruta teve uma trajetória curta. A direção da rede acaba de anunciar o fechamento definitivo da filial no balneário de Vila Velha. 


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Um dos principais motivos apontados pela empresa para o encerramento das atividades, apenas dez meses após o início das operações, foi a dificuldade em contratar mão de obra. 


“Desde a abertura, enfrentamos dificuldades para contratar profissionais e manter a equipe completa, especialmente mão de obra qualificada. Nos processos seletivos, também encontramos candidatos que não aceitam a contratação com carteira assinada”, afirma a empresária Claudinéia Poleto, proprietária das lojas da Rede Show Supermercados de Cariacica. “Essas dificuldades, somadas aos resultados da operação, contribuíram para a decisão de encerrar as atividades”, acrescenta.

Fechar uma loja é uma decisão dolorosa: envolve um projeto no qual colocamos trabalho, recursos e esperança, além da responsabilidade com tantas pessoas

Claudinéia Poleto Proprietária da Rede Show Supermercados de Cariacica

A empresária diz que nenhum empregado da unidade de Ponta da Fruta Rede Show Supermercados ficou desempregado porque, segundo ela, eles foram realocados em postos de trabalho nas três lojas da rede no município de Cariacica, nos bairros  Rio Marinho, Jardim Botânico e Bela Vista.

O comunicado do fechamento do supermercado publicado nas redes sociais
O comunicado do fechamento do supermercado publicado nas redes sociais Instagram

“Não dispensamos nenhum funcionário em razão do fechamento. Nossas outras unidades também estão com os quadros incompletos e precisam desses profissionais”, explica Claudinéia. 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Supermercados Ponta da Fruta Vila Velha Empregos (ES) Trabalho Cariacica
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