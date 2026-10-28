Supermercado no ES fecha 10 meses após abrir. E aponta o “culpado”

Inaugurada em dezembro de 2025, época pródiga em vendas por causa das festas de fim de ano, a unidade da Rede Show Supermercados de Ponta da Fruta teve uma trajetória curta. A direção da rede acaba de anunciar o fechamento definitivo da filial no balneário de Vila Velha.





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Um dos principais motivos apontados pela empresa para o encerramento das atividades, apenas dez meses após o início das operações, foi a dificuldade em contratar mão de obra.





“Desde a abertura, enfrentamos dificuldades para contratar profissionais e manter a equipe completa, especialmente mão de obra qualificada. Nos processos seletivos, também encontramos candidatos que não aceitam a contratação com carteira assinada”, afirma a empresária Claudinéia Poleto, proprietária das lojas da Rede Show Supermercados de Cariacica. “Essas dificuldades, somadas aos resultados da operação, contribuíram para a decisão de encerrar as atividades”, acrescenta.