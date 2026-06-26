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Coluna Leonel Ximenes

Famoso pela parmegiana, restaurante fecha após quatro anos em Vila Velha

Estabelecimento anunciou o encerramento das suas atividades em um comunicado nas redes sociais nesta quinta-feira (25) à noite

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

26 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Pecorino vai fechar as portas na próxima segunda-feira (29) no Shopping Praia da Costa
O Pecorino vai fechar as portas na próxima segunda-feira (29) no Shopping Praia da Costa Divulgação

Nem tudo será alegria e festa na próxima segunda-feira (29), dia de São Pedro e do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo 2026. É que nesse dia, depois de quatro anos de atividades, fechará as portas o Pecorino Vila Velha, famoso restaurante de cozinha italiana localizado no Shopping Praia da Costa.


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Conhecido pela sua saborosa e generosa porção de parmegiana (“a maior e melhor parmegiana do Espírito Santo” é seu lema), o Pecorino anunciou, nesta quinta-feira (25) à noite, o encerramento das suas atividades em um comunicado em suas redes sociais.

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“Cada final marca o encerramento de uma etapa, mas as boas lembranças permanecem para sempre. Obrigado por fazer parte da nossa história. Encerramos este ciclo com o coração repleto de gratidão a todos que confiaram em nosso trabalho”, escreveu o restaurante.

O comunicado de encerramento das atividades do Pecorino de Vila Velha
O comunicado de encerramento das atividades do Pecorino de Vila Velha Instagram

Na mesma postagem, o Pecorino reconheceu também a dedicação dos seus 16 funcionários. “Agradecemos aos colaboradores que fizeram parte desta jornada e aos parceiros que caminharam conosco ao longo dos anos”.

Encerramos este ciclo com o coração repleto de gratidão e com a certeza de que as lembranças construídas permanecerão para sempre

Restaurante Pecorino Vila Velha


O anúncio do fechamento do Pecorino provocou surpresa e lamento nos seus frequentadores: “Como assim, gente? A melhor parmegiana do mundo!”, reagiu uma seguidora no Instagram do restaurante. “Era a melhor pizza do Espírito Santo”, afirmou outro internauta.


Os donos do restaurante, diante da indagação de uma seguidora, afirmaram que não vão reabrir o Pecorino em outro ponto comercial. “Infelizmente não”, responderam.

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Errata

26/06/2026

O Pecorino de Vila Velha foi inaugurado há quatro anos, e não há 16, como informado na primeira versão deste texto. Os 16 anos referem-se ao tempo em que a rede de restaurantes foi inaugurada no país.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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