Famoso pela parmegiana, restaurante fecha após quatro anos em Vila Velha

Nem tudo será alegria e festa na próxima segunda-feira (29), dia de São Pedro e do jogo do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo 2026. É que nesse dia, depois de quatro anos de atividades, fechará as portas o Pecorino Vila Velha, famoso restaurante de cozinha italiana localizado no Shopping Praia da Costa.





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Conhecido pela sua saborosa e generosa porção de parmegiana (“a maior e melhor parmegiana do Espírito Santo” é seu lema), o Pecorino anunciou, nesta quinta-feira (25) à noite, o encerramento das suas atividades em um comunicado em suas redes sociais.