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Leonel Ximenes

Restaurante famoso fecha em Vitória e reabre à noite em Vila Velha

Casa tinha sido inaugurada há pouco mais de um ano em Jardim da Penha

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 13:50

Públicado em 

06 out 2026 às 13:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A filial do Mandacaru foi aberta em junho de 2024 em Jardim da Penha
A filial do Mandacaru foi aberta em junho de 2024 em Jardim da Penha Vitor Jubini

Aberto em junho do ano passado, o restaurante Mandacaru fechou as portas em Jardim da Penha, em Vitória. A casa, famosa pela gastronomia nordestina, continuará funcionando apenas na Prainha, em Vila Velha.


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E é da cidade canela-verde que vem outra novidade: o Mandacaru, a partir desta terça-feira (6), volta a atender à noite, principalmente para o happy hour. As atividades noturnas da casa foram encerradas no final de junho de 2026, depois de dois anos.


Diego Martins, chef e um dos proprietários do restaurante, disse que não desistiu de Vitória. Segundo ele, a meta agora é buscar um novo ponto comercial para reabrir o Mandacaru na Capital.


O cardápio do Mandacaru, restaurante fundado há cinco anos, é bem eclético. Além da tradicional torta capixaba, tem risoto de camarão, baião de dois, cuscuz nordestino, mocofava (caldo de mocotó com fava) e buchada de bode. Também estão disponíveis opções veganas. 


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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