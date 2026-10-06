Restaurante famoso fecha em Vitória e reabre à noite em Vila Velha

Aberto em junho do ano passado, o restaurante Mandacaru fechou as portas em Jardim da Penha, em Vitória. A casa, famosa pela gastronomia nordestina, continuará funcionando apenas na Prainha, em Vila Velha.





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E é da cidade canela-verde que vem outra novidade: o Mandacaru, a partir desta terça-feira (6), volta a atender à noite, principalmente para o happy hour. As atividades noturnas da casa foram encerradas no final de junho de 2026, depois de dois anos.





Diego Martins, chef e um dos proprietários do restaurante, disse que não desistiu de Vitória. Segundo ele, a meta agora é buscar um novo ponto comercial para reabrir o Mandacaru na Capital.





O cardápio do Mandacaru, restaurante fundado há cinco anos, é bem eclético. Além da tradicional torta capixaba, tem risoto de camarão, baião de dois, cuscuz nordestino, mocofava (caldo de mocotó com fava) e buchada de bode. Também estão disponíveis opções veganas.



