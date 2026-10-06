Após 30 anos, associação que ajuda o Convento da Penha é extinta

A Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil - Convento da Penha publicou um comunicado em que anuncia o fim da sua parceria institucional com a Associação dos Amigos do Convento da Penha (AACP), entidade que ajuda a manter a igreja mais importante e famosa do Espírito Santo.





A Província manifestou essa decisão aos associados da AACP em assembleia geral extraordinária realizada na quinta-feira passada (1º), em Vila Velha. Nesta reunião foi deliberada a dissolução voluntária da entidade e encaminhados outros trâmites burocráticos.





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“É importante compreender corretamente o significado dessa decisão. Não estamos encerrando o projeto de ajudar o Convento da Penha. Estamos encerrando uma determinada forma institucional de organizar essa contribuição”, ressaltou a Província Franciscana em comunicado.