Após 30 anos, associação que ajuda o Convento da Penha é extinta

A Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil - Convento da Penha publicou um comunicado em que anuncia o fim da sua parceria institucional com a Associação dos Amigos do Convento da Penha (AACP), entidade que ajuda a manter a igreja mais importante e famosa do Espírito Santo.
A Província manifestou essa decisão aos associados da AACP em assembleia geral extraordinária realizada na quinta-feira passada (1º), em Vila Velha. Nesta reunião foi deliberada a dissolução voluntária da entidade e encaminhados outros trâmites burocráticos.
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“É importante compreender corretamente o significado dessa decisão. Não estamos encerrando o projeto de ajudar o Convento da Penha. Estamos encerrando uma determinada forma institucional de organizar essa contribuição”, ressaltou a Província Franciscana em comunicado.
Os associados poderão contribuir pela Associação dos Amigos do Convento da Penha até o dia 31 de dezembro de 2026 e após essa data as atividades serão encerradas e o valor arrecadado será destinado à compra de materiais para o Convento da Penha.
À coluna, a assessoria do Convento da Penha negou que o santuário católico esteja passando por uma crise financeira e afirmou também que a dissolução da AACP não vai prejudicar a organização da Festa da Penha.
“A parceria institucional foi encerrada para uma melhor organização administrativa da Província no Convento da Penha, assim como tem sido em outras casas da província. Sobre a Festa da Penha, não há nenhum reflexo - a organização se mantém entre a parceria institucional que já está acontecendo entre a Província Franciscana e a Mitra Arquidiocesana”, diz a assessoria.
Fundada em 1996 e formada por leigos, a Associação dos Amigos do Convento da Penha recebe doações de voluntários e tinha como missão assegurar a manutenção e conservação do Santuário de Nossa Senhora da Penha, e atuava também na organização da Festa da Penha.
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