Escolhido o substituto do padre do ES que vai virar bispo

O arcebispo de Vitória, d. Ângelo Mezzari, anunciou nesta sexta-feira (2) o padre que vai substituir o monsenhor José Paulino Francisco Neto, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha, que foi escolhido para ser bispo da cidade de Porto Nacional, no Tocantins.
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O novo pároco, que vai assumir a função no próximo dia 23, é o padre Zaelton da Costa Nascimento, que estava no comando da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Viana.
No mesmo ato, o arcebispo de Vitória nomeou o padre Marwin Amaral Martins como administrador paroquial da paróquia de Viana. A posse está marcada para o dia 22 de outubro.
A posse do monsenhor José Paulino Francisco Neto como 7º bispo da
Diocese de Porto Nacional ocorrerá no dia 19 de dezembro, na Catedral de Porto Nacional, no Tocantins, mas antes, no dia 28 de novembro, ocorrerá sua ordenação episcopal, na Catedral Metropolitana de Vitória.
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