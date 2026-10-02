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Leonel Ximenes

Escolhido o substituto do padre do ES que vai virar bispo

Nomeação foi anunciada nesta sexta-feira (2) pelo arcebispo de Vitória

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 15:03

Públicado em 

02 out 2026 às 15:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O padre Zaelton da Costa Nascimento, que está em Viana, será pároco na Glória, em Vila Velha
O padre Zaelton da Costa Nascimento, que está em Viana, será pároco na Glória, em Vila Velha Instagram

O arcebispo de Vitória, d. Ângelo Mezzari, anunciou nesta sexta-feira (2) o padre que vai substituir o monsenhor José Paulino Francisco Neto, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha, que foi escolhido para ser bispo da cidade de Porto Nacional, no Tocantins.


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O novo pároco, que vai assumir a função no próximo dia 23, é o padre Zaelton da Costa Nascimento, que estava no comando da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Viana.


No mesmo ato, o arcebispo de Vitória nomeou o padre Marwin Amaral Martins como administrador paroquial da paróquia de Viana. A posse está marcada para o dia 22 de outubro.


A posse do monsenhor José Paulino Francisco Neto como 7º bispo da

Diocese de Porto Nacional ocorrerá no dia 19 de dezembro, na Catedral de Porto Nacional, no Tocantins, mas antes, no dia 28 de novembro, ocorrerá sua ordenação episcopal, na Catedral Metropolitana de Vitória.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Igreja Católica Arquidiocese de Vitória Viana Vila Velha dom Ângelo Tocantins
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