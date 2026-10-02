Tem batata-baroa em casa? Aprenda a fazer este pão saudável para o lanche da tarde

Em um recipiente, dissolva o fermento no leite morno com o mel e deixe descansar por alguns minutos, até começar a espumar. Depois, junte a batata-baroa amassada, os ovos e o azeite e misture bem. Acrescente o sal e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa que desgrude das mãos. Depois, transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar lisa e elástica.