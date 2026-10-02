Atividade física e menopausa: veja exercícios que favorecem a saúde nessa fase da vida

A menopausa marca o fim natural do ciclo menstrual e costuma ocorrer entre 45 e 55 anos. Com a redução da produção de estrogênio, o organismo passa por mudanças que podem envolver perda de massa óssea, redução da força muscular, alteração na distribuição de gordura corporal e mudanças em fatores de risco cardiovascular. Nesse período, o exercício físico ganha importância ainda maior. A prática regular não impede as transformações naturais da menopausa, mas pode contribuir para preservar a capacidade funcional, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, manter a força muscular, favorecer a saúde óssea e auxiliar no controle de fatores de risco cardiometabólicos.