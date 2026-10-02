Slash anuncia shows no Brasil; saiba onde, quando e como garantir seu ingresso

Slash retorna ao Brasil acompanhado de seu projeto com Myles Kennedy & The Conspirators. Na nova turnê, o grupo passa pelo País em abril de 2027 e faz quatro shows.
O giro se inicia na Arena Opus, Florianópolis, em 10 de abril e segue para o Live Curitiba em Curitiba, no dia seguinte. A Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, recebe um show no dia 13, e a turnê se encerra em São Paulo, no Espaço Unimed, na quinta-feira, 14.
A vinda do grupo ao Brasil ocorre em meio à divulgação de seu próximo álbum, ainda não lançado.
Clientes do banco Itaú poderão adquirir ingressos de maneira antecipada na próxima quarta-feira, 7, a partir das 10h, com 15% de desconto. Já a venda geral começa na sexta-feira, 9, no mesmo horário. Ambas serão feitas pelo site da Eventim.
Curitiba
- Data: 11/4/2027
- Horário: 21h
- Abertura dos Portões: 19h
- Local: LIVE Curitiba
- Endereço: Rua Itajubá, 143 - Novo Mundo, Curitiba - PR
- Classificação etária: 18 anos. Entrada e permanência de menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou Responsável Legal.
Ingressos
- Pré-venda Artista: 7/10 às 10h até 08/10 às 9h59 (apenas online)
- Pré-venda Itaú: 7/10 às 10h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
- Pré-venda Spotify: 8/10 às 12h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
- Venda Geral: 9/10 às 10h no site e 11h na bilheteria
Setores e valores
- Pista: R$ 450 (meia) | R$ 540 (social) | R$ 765 (cliente Itaú) | R$ 900 (inteira)
- Mezanino: R$ 350 (meia) | R$ 420 (social) | R$ 595 (cliente Itaú) | R$ 700 (inteira)
- Bilheteria oficial: Hard Rock Café – Bilheteria Eletrônica
- Endereço: R. Buenos Aires, 50 - Batel, Curitiba - PR
- Funcionamento: De segunda a sexta das 11h às 21h | Sábado e domingo das 9h às 21h
Rio de Janeiro
- Data: 13/4/2027
- Horário: 21h
- Abertura dos Portões: 19h
- Local: Fundição Progresso
- Endereço: R. dos Arcos 24, Lapa
- Classificação etária: 18 anos. Entrada e permanência de menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou Responsável Legal.
Ingressos
- Pré-venda Artista: 7/10 às 10h até 8/10 às 9h59 (apenas online)
- Pré-venda Itaú: 7/10 às 10h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
- Pré-venda Spotify: 8/10 às 12h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
- Venda Geral: 9/10 às 10h no site e 11h na bilheteria
Setores e valores
- Pista: R$ 150 (meia) | R$ 180 (social) | R$ 255 (cliente Itaú) | R$ 300 (inteira)
- Pista Premium Itaú Personnalité R$ 300 (meia) | R$ 330 (social) | R$ 510 (cliente Itaú) | R$ 600 (inteira)
- Bilheteria oficial: Estádio Niton Santos
- Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/nº - Engenho de DentroTerça a sábado das 10h às 17h
São Paulo
- Data: 14/4/2027
- Horário: 21h
- Abertura dos Portões: 19h
- Local: Espaço Unimed
- Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP
- Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Ingressos
- Pré-venda Artista: 7/10 às 10h até 8/10 às 9h59 (apenas online)
- Pré-venda Itaú: 7/10 às 10h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
- Pré-venda Spotify: 8/10 às 12h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
- Venda Geral: 9/10 às 10h no site e 11h na bilheteria
Setores e preços
- Pista: R$ 197 (meia) | R$ 335 (cliente Itaú) | R$ 395 (inteira)
- Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 372 (meia) | R$ 633 (cliente Itaú) | R$ 745 (inteira)
- Mezanino: R$ 447 (meia) | R$ 760 (cliente Itaú) | R$ 895 (inteira)
- Camarote A: R$ 497 (meia) | R$ 845 (cliente Itaú) | R$ 995 (inteira)
- Camarote B: R$ 497 (meia) | R$ 845 (cliente Itaú) | R$ 995 (inteira)
Cliente Itaú: Limite de Ingressos: 4 | Limite de Meia: 2 Parcelamento em 3x sem juros no site
Venda geral: Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2 Parcelamento em até 10x com juros no site | Na bilheteria não tem parcelamento.
- Bilheteria oficial: Espaço Unimed
- Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP
- Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 12h e das 13h às 17h