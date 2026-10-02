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Shows

Slash anuncia shows no Brasil; saiba onde, quando e como garantir seu ingresso

Guitarrista do Guns N’ Roses retorna ao País com Myles Kennedy & The Conspirators para quatro shows
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 16:51

Slash retorna ao Brasil com Myles Kennedy e The Conspirators.
Slash retorna ao Brasil com Myles Kennedy e The Conspirators. Reprodução/Youtube/@slash

Slash retorna ao Brasil acompanhado de seu projeto com Myles Kennedy & The Conspirators. Na nova turnê, o grupo passa pelo País em abril de 2027 e faz quatro shows.

O giro se inicia na Arena Opus, Florianópolis, em 10 de abril e segue para o Live Curitiba em Curitiba, no dia seguinte. A Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, recebe um show no dia 13, e a turnê se encerra em São Paulo, no Espaço Unimed, na quinta-feira, 14.

A vinda do grupo ao Brasil ocorre em meio à divulgação de seu próximo álbum, ainda não lançado.

Ingressos

Clientes do banco Itaú poderão adquirir ingressos de maneira antecipada na próxima quarta-feira, 7, a partir das 10h, com 15% de desconto. Já a venda geral começa na sexta-feira, 9, no mesmo horário. Ambas serão feitas pelo site da Eventim.

Serviço

Curitiba


  • Data: 11/4/2027
  • Horário: 21h
  • Abertura dos Portões: 19h
  • Local: LIVE Curitiba
  • Endereço: Rua Itajubá, 143 - Novo Mundo, Curitiba - PR
  • Classificação etária: 18 anos. Entrada e permanência de menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou Responsável Legal.


Ingressos

  • Pré-venda Artista: 7/10 às 10h até 08/10 às 9h59 (apenas online)
  • Pré-venda Itaú: 7/10 às 10h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
  • Pré-venda Spotify: 8/10 às 12h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
  • Venda Geral: 9/10 às 10h no site e 11h na bilheteria


Setores e valores

  • Pista: R$ 450 (meia) | R$ 540 (social) | R$ 765 (cliente Itaú) | R$ 900 (inteira)
  • Mezanino: R$ 350 (meia) | R$ 420 (social) | R$ 595 (cliente Itaú) | R$ 700 (inteira)
  • Bilheteria oficial: Hard Rock CaféBilheteria Eletrônica
  • Endereço: R. Buenos Aires, 50 - Batel, Curitiba - PR
  • Funcionamento: De segunda a sexta das 11h às 21h | Sábado e domingo das 9h às 21h

Rio de Janeiro

  • Data: 13/4/2027
  • Horário: 21h
  • Abertura dos Portões: 19h
  • Local: Fundição Progresso
  • Endereço: R. dos Arcos 24, Lapa
  • Classificação etária: 18 anos. Entrada e permanência de menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou Responsável Legal.

Ingressos

  • Pré-venda Artista: 7/10 às 10h até 8/10 às 9h59 (apenas online)
  • Pré-venda Itaú: 7/10 às 10h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
  • Pré-venda Spotify: 8/10 às 12h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
  • Venda Geral: 9/10 às 10h no site e 11h na bilheteria

Setores e valores

  • Pista: R$ 150 (meia) | R$ 180 (social) | R$ 255 (cliente Itaú) | R$ 300 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité R$ 300 (meia) | R$ 330 (social) | R$ 510 (cliente Itaú) | R$ 600 (inteira)
  • Bilheteria oficial: Estádio Niton Santos
  • Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/nº - Engenho de DentroTerça a sábado das 10h às 17h

São Paulo

  • Data: 14/4/2027
  • Horário: 21h
  • Abertura dos Portões: 19h
  • Local: Espaço Unimed
  • Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP
  • Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos

  • Pré-venda Artista: 7/10 às 10h até 8/10 às 9h59 (apenas online)
  • Pré-venda Itaú: 7/10 às 10h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
  • Pré-venda Spotify: 8/10 às 12h até 9/10 às 9h59 (apenas online)
  • Venda Geral: 9/10 às 10h no site e 11h na bilheteria

Setores e preços

  • Pista: R$ 197 (meia) | R$ 335 (cliente Itaú) | R$ 395 (inteira)
  • Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 372 (meia) | R$ 633 (cliente Itaú) | R$ 745 (inteira)
  • Mezanino: R$ 447 (meia) | R$ 760 (cliente Itaú) | R$ 895 (inteira)
  • Camarote A: R$ 497 (meia) | R$ 845 (cliente Itaú) | R$ 995 (inteira)
  • Camarote B: R$ 497 (meia) | R$ 845 (cliente Itaú) | R$ 995 (inteira)

Cliente Itaú: Limite de Ingressos: 4 | Limite de Meia: 2 Parcelamento em 3x sem juros no site

Venda geral: Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2 Parcelamento em até 10x com juros no site | Na bilheteria não tem parcelamento.


  • Bilheteria oficial: Espaço Unimed
  • Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP
  • Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 12h e das 13h às 17h

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