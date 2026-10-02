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Novidade

Movimento Cidade volta ao Centro Cultural Carmélia em novembro; programação ainda inclui Vila Velha

Edição Eclipse acontece em novembro com shows de Silva, Céu, Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes, além de atividades culturais gratuitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 15:07

Silva e Céu farão show no Festival Movimento Cidade, edição Eclipse
Silva e Céu farão show no Festival Movimento Cidade, edição Eclipse Luiza Ananias / Jorge Bispo

O Festival Movimento Cidade anunciou uma novidade para a segunda edição de 2026: além do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, a programação também vai ocupar o Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Batizada de Eclipse, a edição acontece nos dias 6 e 7 de novembro, com entrada gratuita e shows de nomes como Silva, Céu, Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes.


Até então, o Parque Cultural Casa do Governador concentrava a programação do festival. A expansão para o Carmélia marca também o retorno do Movimento Cidade ao espaço cultural de Vitória, que já recebeu o evento antes de sua transferência para o Parque da Prainha.


A proposta desta edição é conectar os dois locais em uma programação distribuída entre diferentes momentos do dia. No Parque Cultural Casa do Governador, estão previstas atividades de formação em economia criativa no dia 6 e parte dos shows no dia 7. À noite, a programação segue para o Centro Cultural Carmélia. Os horários e a divisão completa das atrações entre os dois espaços ainda serão divulgados.

Música e outras linguagens
Cantor Arnaldo Antunes
Cantor Arnaldo Antunes Leo Aversa

Entre os destaques da programação está o capixaba Silva, que apresenta um show especial com músicas dos seus 15 anos de carreira. Céu também integra a agenda com a turnê “Céu 20 anos”.


Outro momento previsto é o encontro de Ana Frango Elétrico com Arnaldo Antunes. O cantor e compositor chega ao festival após lançar o álbum colaborativo “Vice-Versa”, em parceria com Adriana Calcanhotto.


A programação musical ainda reúne Vera Fischer Era Clubber, Clementaum, Chediak, Julia e as Choronas, Tropical Nada, O Lado B, Meninos de Vó, Mirror the Sun, DJ Wanisy e Ubunto.


Além dos shows, o Eclipse terá atividades de artes visuais, manifestações culturais e oficinas de economia criativa, distribuídas entre os dois espaços.


Segundo Luísa Costa, diretora-geral do Movimento Cidade, a conexão entre os locais faz parte do conceito desta edição

Essa edição reforça uma característica que está na essência do Movimento Cidade: criar encontros a partir da cultura e ocupar a cidade de diferentes maneiras. É uma programação pensada para que o público não apenas assista, mas faça parte do que acontece


Serviço

Festival Movimento Cidade – Eclipse


Quando: 6 e 7 de novembro de 2026

Onde: Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha, e Centro Cultural Carmélia, Vitória

Entrada: gratuita

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