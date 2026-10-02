Movimento Cidade volta ao Centro Cultural Carmélia em novembro; programação ainda inclui Vila Velha

O Festival Movimento Cidade anunciou uma novidade para a segunda edição de 2026: além do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, a programação também vai ocupar o Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Batizada de Eclipse, a edição acontece nos dias 6 e 7 de novembro, com entrada gratuita e shows de nomes como Silva, Céu, Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes.





Até então, o Parque Cultural Casa do Governador concentrava a programação do festival. A expansão para o Carmélia marca também o retorno do Movimento Cidade ao espaço cultural de Vitória, que já recebeu o evento antes de sua transferência para o Parque da Prainha.





A proposta desta edição é conectar os dois locais em uma programação distribuída entre diferentes momentos do dia. No Parque Cultural Casa do Governador, estão previstas atividades de formação em economia criativa no dia 6 e parte dos shows no dia 7. À noite, a programação segue para o Centro Cultural Carmélia. Os horários e a divisão completa das atrações entre os dois espaços ainda serão divulgados.