Movimento Cidade volta ao Centro Cultural Carmélia em novembro; programação ainda inclui Vila Velha

O Festival Movimento Cidade anunciou uma novidade para a segunda edição de 2026: além do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, a programação também vai ocupar o Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Batizada de Eclipse, a edição acontece nos dias 6 e 7 de novembro, com entrada gratuita e shows de nomes como Silva, Céu, Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes.
Até então, o Parque Cultural Casa do Governador concentrava a programação do festival. A expansão para o Carmélia marca também o retorno do Movimento Cidade ao espaço cultural de Vitória, que já recebeu o evento antes de sua transferência para o Parque da Prainha.
A proposta desta edição é conectar os dois locais em uma programação distribuída entre diferentes momentos do dia. No Parque Cultural Casa do Governador, estão previstas atividades de formação em economia criativa no dia 6 e parte dos shows no dia 7. À noite, a programação segue para o Centro Cultural Carmélia. Os horários e a divisão completa das atrações entre os dois espaços ainda serão divulgados.
Entre os destaques da programação está o capixaba Silva, que apresenta um show especial com músicas dos seus 15 anos de carreira. Céu também integra a agenda com a turnê “Céu 20 anos”.
Outro momento previsto é o encontro de Ana Frango Elétrico com Arnaldo Antunes. O cantor e compositor chega ao festival após lançar o álbum colaborativo “Vice-Versa”, em parceria com Adriana Calcanhotto.
A programação musical ainda reúne Vera Fischer Era Clubber, Clementaum, Chediak, Julia e as Choronas, Tropical Nada, O Lado B, Meninos de Vó, Mirror the Sun, DJ Wanisy e Ubunto.
Além dos shows, o Eclipse terá atividades de artes visuais, manifestações culturais e oficinas de economia criativa, distribuídas entre os dois espaços.
Segundo Luísa Costa, diretora-geral do Movimento Cidade, a conexão entre os locais faz parte do conceito desta edição
Essa edição reforça uma característica que está na essência do Movimento Cidade: criar encontros a partir da cultura e ocupar a cidade de diferentes maneiras. É uma programação pensada para que o público não apenas assista, mas faça parte do que acontece
Festival Movimento Cidade – Eclipse
Quando: 6 e 7 de novembro de 2026
Onde: Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha, e Centro Cultural Carmélia, Vitória
Entrada: gratuita
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