Movimento Cidade terá nova edição gratuita em novembro no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha

O Festival Movimento Cidade terá uma nova edição ainda em 2026. Batizada de Movimento Cidade – Eclipse, a programação acontece nos dias 6 e 7 de novembro, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O evento será gratuito e terá uma proposta diferente das grandes edições tradicionais do festival.





O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19) pelas redes sociais do Movimento Cidade. Segundo a organização, o Eclipse será uma edição única e nasce com a proposta de criar novos encontros entre público, artistas e diferentes manifestações culturais. O line-up completo será divulgado nesta sexta-feira (21), às 18h.





A nova edição integra a programação do 9º Festival Movimento Cidade e antecede a 10ª edição, prevista para 2027. A proposta é explorar outras possibilidades para o festival, com uma experiência mais intimista e experimental, aproveitando também as características do espaço que receberá o evento.