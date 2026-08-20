Movimento Cidade terá nova edição gratuita em novembro no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha

O Festival Movimento Cidade terá uma nova edição ainda em 2026. Batizada de Movimento Cidade – Eclipse, a programação acontece nos dias 6 e 7 de novembro, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O evento será gratuito e terá uma proposta diferente das grandes edições tradicionais do festival.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19) pelas redes sociais do Movimento Cidade. Segundo a organização, o Eclipse será uma edição única e nasce com a proposta de criar novos encontros entre público, artistas e diferentes manifestações culturais. O line-up completo será divulgado nesta sexta-feira (21), às 18h.
A nova edição integra a programação do 9º Festival Movimento Cidade e antecede a 10ª edição, prevista para 2027. A proposta é explorar outras possibilidades para o festival, com uma experiência mais intimista e experimental, aproveitando também as características do espaço que receberá o evento.
Todo eclipse acontece por um encontro. E este já tem data, lugar e hora para começar
Além da programação musical, a iniciativa pretende manter a característica do Movimento Cidade de conectar diferentes linguagens artísticas e promover encontros entre cenas culturais. O evento é realizado pelo Movimento Cidade Projetos Criativos, em parceria com o Parque Aberto, e também é correalizado pelo Parque Cultural Casa do Governador.
A escolha do Parque Cultural Casa do Governador para receber o Eclipse amplia a relação do Movimento Cidade com diferentes espaços e formatos de ocupação cultural no Espírito Santo.
Para a gestora e coordenadora artístico-cultural do Parque, Mirella Schena, a realização do evento contribui para aproximar o espaço de diferentes públicos e fortalecer o intercâmbio entre artistas capixabas e de outros estados.
"Receber novamente o Movimento Cidade no Parque Cultural Casa do Governador, desta vez em uma parceria inédita, com a correalização do festival Eclipse, é fundamental para nós. O Eclipse dialoga diretamente com a programação que já construímos no Parque: conecta diferentes linguagens artísticas e reafirma nosso propósito de valorizar e difundir nomes da música brasileira, promovendo ainda o intercâmbio entre a cena musical do Espírito Santo e a de outros estados", afirma.
O Movimento Cidade também destaca que a nova edição será voltada para quem acredita no potencial da cultura para transformar cidades. As atrações que farão parte do Eclipse serão anunciadas na sexta-feira (21), às 18h, pelas redes sociais do festival.
Movimento Cidade – Eclipse
Quando: 6 e 7 de novembro de 2026
Onde: Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha, Espírito Santo
Entrada: gratuita
Line-up completo: sexta-feira (21), às 18h
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